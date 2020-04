Pour Pâques, Belfort Tourisme organise une chasse aux oeufs virtuelle

Ceux qui peuvent profiter d'un jardin vont pouvoir organiser la chasse aux oeufs comme ils en ont l'habitude. Pour les personnes qui n'en ont pas, en revanche, le confinement rend les choses plus compliquées. Première possibilité : en organiser une dans son logement. Ou alors participer à une chasse virtuelle. C'est ce que propose Belfort Tourisme sur son site. D'habitude, l'évènement a lieu dans les locaux de l'office du tourisme.

Du jeudi 9 au mercredi 15 avril, des oeufs sont transformés en lapin et cachés dans les différentes pages du site. Il y en a 10 à trouver. Chacun porte un nom. En les notant et en remplissant un formulaire, il est alors possible de gagner des cadeaux, après tirage au sort : du chocolat, bien sûr, ou des coffrets de savon.

Mobilisation en urgence

Une occasion aussi de (faire) découvrir de manière numérique et sans effort les lieux emblématiques de Belfort. "La ceinture fortifiée n'est pas assez connue, c'est l'occasion ! C'est à la fois ludique pour les enfants mais toute la famille peut se prendre au jeu", explique Katharina Buet, responsable communication de Belfort Tourisme.

Cette solution de repli a été imaginée en urgence, à une semaine du lundi de Pâques.