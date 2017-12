Pour patienter avant Noël, Thionville inaugure son calendrier de l'Avent géant.

Pour la deuxième année consécutive, Thionville réitère son opération calendrier de l'Avent géant sur la façade de la mairie. Et comme un véritable calendrier, il offrira des cadeaux... à ceux qui achètent dans les commerces de la ville.

Le réveillon de Noël approche à grand pas. Il n'y a qu'à apercevoir la façade avant de l'hôtel de ville de Thionville pour comprendre que le compte à rebours a commencé.

24 fenêtres sont numérotées, décorées et s'illumineront une fois la nuit tombée. "C'est très jolie", constate Ivan, un habitant du secteur, "On ressent bien l'esprit des fêtes".

Sympa l'idée de transformer les fenêtres en calendrier de l'Avent. Hôtel de ville de Thionville. Et en prime une magnifique borne incendie. #Noëlpic.twitter.com/NrQ3t9suYZ — Sébastien Brodbeck (@s_brodbeck) November 22, 2017

Pour la seconde année consécutive, l'association des commerçants de la deuxième ville de Moselle (près de 40 000 habitants) se lance donc dans une opération décoration... et marketing!

"Des joujoux par milliers"

Sa présidente Carole Thil distribue les derniers bulletins d'inscription aux commerces participants. "Ils sont à peu près une centaine", se réjouit t-elle. Ce sont eux qui fournissent les lots à glaner et il y en a pour plus de 10 000 euros: "Les enseignes donnent selon leurs moyens et leur bonne volonté. Ça peut être un, deux, trois cadeaux". Des bijoux, des vêtements, des vélos et le 1er prix, un voyage pour deux personnes aux Antilles qui n'attendent donc plus que de trouver preneurs pour ces "Joujoux par milliers" comme le chanterait Tino Rossi.

Le bulletin de participation pour le calendrier de l'Avent de Thionville. ils sont à récupérer dans les magasins de la ville.

(Re)Dynamiser le centre-ville

Ils seront connus les vendredis 8, 15 et 22 décembre, via tirages au sort par téléphone et les prix seront remis les lendemains en mairie, au moment des spectacles de sons et de lumières. Le gagnant du 1er prix sera connu le 24 décembre.

Bien sûr, cette opération, outre participer aux différentes festivités de Noël, c'est aussi pour insuffler une nouvelle dynamique au commerce thionvillois, un brin morose, même si Thionville demeure dans la moyenne nationale, aux alentours de 12% pour des communes comparables concernant les cellules vacantes. Le maire, Pierre Cuny s'était d'ailleurs exprimé sur notre antenne à ce sujet.