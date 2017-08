Pour que l’Arménie se mette au vélo, 6 arméniennes participent aux 24 heures du Mans vélo ce week-end.

Pour faire tomber les tabous et développer la pratique du vélo en Arménie, l'association grenobloise Supra Chic Mecanics a monté une équipe de 6 jeunes femmes arméniennes qui participent ce week end aux 24 heures du Man vélo.

Elles sont entre 24 a 42 ans. En début de semaine, elles ont débarqué à Grenoble pour finaliser leur entrainement avant de rejoindre le Mans aujourd'hui et de participer aux 24H du Mans Vélo, sur le célèbre circuit Bugatti, ce week-end, samedi et dimanche !

C'est l'association Supra Chic Mecanics, fondée par le grenoblois et ancien joueur de l’équipe de France de basket, Eric Beugnot, qui les a invitées à participer à ce challenge. "Mon association a pour but la promotion du vélo, partout dans le monde et quand j'ai appris qu'en Arménie, il était très mal vu d'en faire, je me suis dit qu'il fallait renverser ces préjugés !"

En Arménie, quand on fait du vélo, on est la risée de tous ! -Narik, 24 ans

Pour vous donner une idée, l’Arménie compte 3 millions d'habitants, il n'y a que trois magasins de cycles et ils sont tous dans la capitale!

"En Arménie, on fait du vélo quand on est petit, mais pas quand on est adulte. Et quand ce sont des femmes qui en font, elles font l'objet de sarcasmes et de moqueries. Elles n'osent pas, elles ont honte. Ce n'est pas religieux, c'est culturel" déplore Eric Beugnot

"Je veux en faire des héroïnes dans leur pays ! -Eric Beugnot

Narik, une enseignante de 24 ans, entourée de ces co-équipières © Radio France - Véronique Pueyo

L'association a fourni les vélos, les billets d'avion, l'hébergement à l'équipe arménienne. Les filles, dont certaines ne savaient pas faire de vélo en mai dernier, se sont entraînées, surtout en salle, dans leur pays, sur des home-trainers. Elles sont arrivées en début de semaine pour parfaire leur entrainement. Elles sont motivées pour faire tomber les tabous dans leur pays et promouvoir la petite reine.

Narik, une des cyclistes arméniennes, professeur d'anglais-français et qui fait du vélo depuis 8 ans, contre vents et marées, dans son pays, espère que cette course va changer les mentalités : " J'adore le vélo. Pour moi, c'est un symbole de liberté et j'aime la vitesse. Chez moi, il n'y a pas d'équipements, pas de pistes cyclables, c'est difficile de pratiquer ce sport. Mais avec notre participation aux 24 heures du Mans vélo, j'ai bon espoir d'inverser la tendance !"

Eric Beugnot, qui, avec son association, sponsorise les 6 cyclistes arméniennes, est très fier de leur parcours : "Je veux en faire des héroïnes dans leur pays ! Elles ont beaucoup de courage, surtout qu'il va falloir tenir. C'est une course internationale ! On espère qu'il y aura beaucoup de retombées médiatiques pour que le gouvernement arménien prenne conscience de l'enjeu sportif et culturel !"

Les 24H du mans vélo débutent ce samedi 15H pour se terminer dimanche 15 heures. 500 équipes sont inscrites, soit 2200 coureurs, de plusieurs nationalités. Chaque cycliste fera 4 relais d'une heure chacun.