Pour redonner vie au centre-ville, une artiste guéretoise lance un projet photo et vidéo participatif

Qu'ils soient de Guéret ou simplement de passage, l'artiste Véronique Hadengue propose aux passants de la Grande Rue de prendre la pose, le temps d'un cliché, ou d'une petite interview face caméra. Derrière la démarche, l'envie de (re)créer du lien et redonner vie au centre-ville de Guéret.

"Bonjour ! Que diriez-vous d'être pris en photo ?" . Si vous vous êtes promenés dans la Grande Rue cette semaine, alors peut-être avez-vous été interpellé de la sorte par Véronique Hadengue. Installée depuis 4 ans à Guéret, cette artiste complète (peintre, vidéaste, et photographe) qui tient galerie au numéro 22 de la Grande Rue, cherche jusqu'au dimanche 20 août des volontaires pour prendre la pose. Gens de passages comme du cru, tous sont les bienvenus pour prendre part à son projet, artistique, mais aussi, et surtout, citoyen.

Une artiste lassée d'entendre que "le centre-ville de Guéret se meurt"

Alors qu'elle tient une exposition de peinture dans sa galerie, Véronique, parisienne d'origine, en profite pour observer avec attention les passants de la Grande Rue. "J'ai bien écouté les commentaires des uns et des autres, et souvent, on les entend pester, constatant que les boutiques sont vides, dire qu'il n'y a plus de vie à Guéret, que c'est navrant. Quand vous tenez une boutique à l'année, comme mes camarades du centre-ville, il faut avoir du courage et un sacré moral quand on entend fréquemment des remarques comme celles-ci ". Lassée par cette rengaine, l'artiste a alors une idée : recréer du passage dans le cœur de ville, susciter des rencontres, au détour d'un cliché ou d'une vidéo.

Quand vous mettez ces interviews bout à bout, vous réalisez combien Guéret déborde de vie - Véronique Hadengue

"Guéret n'est pas une ville morte, ses habitants sont bien là, clame Véronique. Et c'est ce que je veux montrer, en interpellant les gens dans la rue, en leur proposant de prendre la pose ou de répondre à quelques questions face caméra." Aller vers l'autre, entamer une discussion toute bête... ce qui pouvait sembler si simple il y a peu semble parfois relever de l'impossible aujourd'hui, selon l'artiste. La faute, notamment, aux réseaux sociaux, peut-être plus excluant qu'autre chose, selon elle. Or, Véronique Hadengue est catégorique : ceux qui se sont laissés prendre au petit jeu du cliché et de la vidéo sont repartis ravis. "De plus, quand vous mettez ces interviews bout à bout, vous vous rendez compte à quel point Guéret est plein de gens fascinants qui ont des choses passionnantes à raconter, qui ont vécu des choses incroyables. Partager ces moments d'échanges, cela fait chaud au cœur."

Le reportage de France Bleu Creuse dans la galerie de Véronique Hadengue Copier

Si la forme exacte du rendu final reste encore à définir, les photographies devraient être exposées prochainement dans la galerie de Véronique, et le projet vidéo diffusé sur son site internet.