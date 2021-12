Audrey et Ethan se lancent le défi de fabriquer le plus moche pull de Noël

Le Bois-Plage-en-Ré organise sa deuxième édition du "Pull moche de Noël". Et pour se démarquer, Audrey a décidé de fabriquer elle-même un pull, porté avec enthousiasme par son fils de 7 ans, Ethan. "C'est plus écologique... et plus drôle aussi !"

Qui aura le pull de Noël le plus moche ? C'est le concours lancé par la commune du Bois-Plage-en-Ré à ses habitants, pour la deuxième année ! Et avec rien de moins qu'un brunch de Noël en jeu, les Boitais usent de tous les stratagèmes pour remporter la mise. C'est le cas d'Audrey, qui a décidé de fabriquer elle-même un pull moche pour son petit garçon Ethan, avec un gros père Noël cousu dessus.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"J'ai pris ce qu'il y avait dans mes placards, un vieux pull, un vieux t-shirt, du coton, de la pâte à sel..." explique Audrey. "C'est plus écolo... et plus drôle aussi !" Et sa recette de pull customisé marche, car elle et son fils ont gagné le premier concours l'année passée ! "Mais on a décidé de remettre notre titre en jeu cette année", rigole Audrey. "Pas besoin d'être une coutière, de toute façon le pull doit être moche, donc on risque rien !"

Après le sapin de la collection 2020, c'est donc un Père Noël pour la collection 2021 ! Et comme top-model, c'est son fils Ethan, 7 ans, qui se prête volontiers au jeu. "Il est doux et il a des belles couleurs", s'enthousiasme-t-il. "Il voulait même le mettre à l'école", s'étonne Audrey.

Et bien sûr, la petite famille a les yeux rivés sur les votes du concours, qui se clôtureront vendredi 24 décembre à 12h. "Pour l'instant, Ethan est en premier mais tout peut basculer !" rigole Audrey. Si vous voulez choisir votre pull moche préféré, rendez-vous sur la page Facebook du Bois-Plage.