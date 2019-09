Saussan, France

Jean-Noel Robert a 54 ans. Cet habitant de Saussan (Hérault) a acheté une maison dans le centre du village en 1994. Elle est située au fond d'une impasse et pour rentrer chez lui il doit passer sous la maison de son voisin. Il y a un porche qui permet de rejoindre son impasse de la Forge depuis la rue du commerce.

"Lorsque j'ai acheté, rien sur l'acte notarié ne faisait état d'une quelconque servitude de passage. Pour moi cet espace sous le porche a toujours fait parti du domaine public. _D'ailleurs il y a les canalisations d'eau qui y passent et même l'éclairage de la commune. Sur le cadastre Napoléonien le passage sous la maison est indiqué noir sur blanc, mais sur le cadastre de 1932 il a disparu, la maison occupe aussi le rez de chaussé, il y a donc une erreur"_précise Jean-Noel Robert.

Pendant des années il a pu rentrer chez lui à pied sans se poser de questions et même stationner sa voiture pour décharger ses courses ou faire des travaux par exemple. Ce n'est plus possible aujourd'hui déplore t-il.

Le nouveau propriétaire utilise le porche comme parking

Le propriétaire de la maison située au dessus du porche a changé il y a deux ans et ce dernier, s'il laisse toujours un espace pour les piétons, y stationne également sa voiture. Jean-Noel voudrait lui aussi pouvoir accéder en voiture. Il ne peut pas trop marcher en raison d'un problème de santé qui l’empêche de porter des choses lourdes et estime que son voisin n'a pas le droit d'occuper en permanence cet espace.

Pour rentrer ma voiture, il faut que je demande à mon voisin de déplacer la sienne, c'est du délire, Jean-Noel Robert

Le maire cherche une solution

Le maire de Saussan, Joel Vera, est au courant de ce conflit de voisinage même si, selon lui, le précédent propriétaire garait lui aussi sa voiture ( et même sa moto) et que cela ne semblait pas poser de souci. _"_Il y a effectivement un éclairage public mais ça ne prouve rien. D'après les informations que m'a donné le notaire, l'espace sous le porche est bien privé. Il est rattaché à la maison qui se trouve au dessus" explique Joel Vera. En clair, le nouveau propriétaire est totalement dans son droit lorsqu'il y gare sa voiture. En revanche, il n'a pas le droit d'enclaver ses voisins. Il suffit de laisser un accès piéton.

Le maire de Saussan et la métropole de Montpellier aimeraient rendre officielle cette servitude de passage. Il n'est pas certain que cela calme l'esprit surchauffer de Jean-Noel qui estime que sa maison a perdu la moitié de sa valeur et a donc entamé une gréve de la faim " je suis à bout, pour avoir m'a maison j'ai trimé comme un malade, il est hors de question qu'aujourd'hui on vienne me voler une partie de ma maison et ma liberté" conclu Jean-Noel.

Le reportage de Sébastien Garnier Copier

Le porche qui permet d'accéder à l'impasse de la Forge © Radio France - Sébastien Garnier

La maison de Jean-Noel avec la pancarte annonçant sa grève de la faim © Radio France - Sébastien Garnier