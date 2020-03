Pour rire du confinement, un Lotois et une Auxerroise détournent de façon hilarante des scènes de films

Scream, Jumanji, Le sixième sens... Les comédiens Marion Creusvaux et Julien Pestel ont choisi de détourner sur internet des grandes scènes du cinéma, pour s'amuser du confinement. Des doublages enregistrés à la maison, et un humour bien vu, qui séduit sur Twitter et Instagram.

En plein confinement, c'est de l'artisanat, mais pour du rire à grande échelle. Avec un simple micro, un ordinateur portable, et enfermés dans le salon, la Bourguignonne Marion Creusvaux et le Lotois Julien Pestel régalent les internautes depuis quelques jours. Sous le titre "Creustel" (fusion de Creusvaux + Pestel), le couple de comédiens fabrique des parodies de cinéma. Les scènes de films célèbres sont détournées, pour rire du confinement et surfer sur l'actualité du Coronavirus.

"Si on peut divertir les gens, même une minute par jour, tant mieux !"

Dernière vidéo en date, publiée sur le web mercredi soir : dans un détournement d'"Independance Day", on découvre un vrai-faux Pr Raoult, en train de vanter les mérites de la chloroquine auprès du chef de l'Etat. "Ils sont rigolos tout en blanc, on se croirait chez Eddy Barclay", s'exclame le président. Quant au professeur Raoult, "vous le reconnaîtrez facilement, il ressemble à Patrick Sébastien", lui souffle un conseiller.

Au sixième jour du confinement, les deux auteurs ont aussi détourné une scène de Jumanji, où une maman, face à son mari Robin Williams, appelle une assistance téléphonique pour se "débarrasser" de ses enfants, dont elle ne sait plus quoi faire.

Il y a aussi "Le sixième sens", revu et corrigé, où le petit garçon dans son lit, dans la scène culte avec Bruce Willis, s'inquiète du laisser-aller de sa mère après plusieurs jours sans sortir de la maison.

Il y a aussi "Scream", et "Dirty Dancing", entre autres.

L'idée est née en regardant l'allocution d'Emmanuel Macron

Après l'annonce du confinement général, par le président de la République, le 16 mars dernier, et pour faire face à l'enfermement, "on s'est dit qu'on allait enregistrer des bêtises pour faire rire nos copains" explique Julien Pestel. "On a mis ça en ligne, et ça n'a pas fait rire que nos copains, mais des milliers de gens ! On est aussi surpris que ravis. Si on peut divertir les gens, même une minute par jour, tant mieux !"

"Si on peut divertir les gens, même une minute par jour, tant mieux !" Copier

Les scènes ne durent qu'une minute, pas plus, et sont puisées dans des films américains essentiellement. Mais pourquoi pas des films français à l'avenir, voire des séries TV. "Pour une vidéo, il faut compter quatre ou cinq heures de travail" explique Julien Pestel.

Le travail est minutieux, et remplit bien la journée. Les deux auteurs commencent par chercher des vidéos, sur internet : "avec des gens qui sont seuls, chez eux. Déjà confinés". Ils écrivent ensuite les textes, en veillant à coller le maximum possible au mouvement des lèvres des acteurs, sur la vidéo d'origine. Et pour trouver des dialogues "On s'inspire de la vie quotidienne pendant le confinement : "y a plus de pâtes, de papier toilette" ou "pourvu qu'on ait pas la gastro pendant le confinement", ce genre d'idées".

Ensuite vient l'enregistrement, à tour de rôle.

"On s'inspire de la vie quotidienne : il n'y a plus de pâtes, de papier toilette, etc." Copier

Des habitués du web et des comédies

Julien Pestel est un habitué des détournements et de l'écriture pour le web. L'acteur, qui a grandi dans le Lot à Cahors et à Rocamadour, a participé à plusieurs sketches du Palmashow, tout comme sa compagne, Marion Creusvaux, originaire d'Auxerre, en Bourgogne. Les deux sont aussi apparus dans plusieurs "Scènes de ménage" sur M6, ou dans "Kaamelott". En plus d'être comédiens, ils sont aussi auteurs, depuis une dizaine d'années.

Leurs vidéos de parodies sont visibles sur Youtube, mais aussi Twitter et Instagram, où le compte Creustel rassemble déjà plus de 69.000 abonnés.