Pour sa clôture, le festival de Poupet veut battre le record du monde de galoches simultanées

Saint-Malô-du-Bois, France

Encore une idée folle en clôture du festival de Poupet, ce vendredi soir, à Saint-Malo-du-Bois, en Vendée : battre le record du monde de galoches simultanées ou de french kiss, de roulage de pelle ou de baiser passionné, comme vous préférez l'appeler. L'objectif à atteindre, c'est que 8.000 couples s'embrassent langoureusement sur la musique du film La boum.

Un tutoriel pour savoir comment bien se "galocher"

Pour ceux qui auraient un doute, un tutoriel sera distribué à l'entrée pour savoir comment bien pratiquer cet art. Mais comme, à France Bleu Loire Océan, on aime bien prendre un peu d'avance, nous sommes allés voir des spécialistes : Claire et Jean-Philippe qui s'embrassent amoureusement au milieu du miroir d'eau, au pied du château de Nantes. "On est des pros du galochage !", glisse Claire dans un éclat de rire.

"Il faut que ce soit plein de beaux sentiments et... un peu baveux !"

Alors, c'est quoi le secret du bonne galoche ? "C'est plein d'amour, plein de sensations, plein de beaux sentiments et un vrai bisou, plein d'amour", explique Claire, très romantique. "Faut que ce soit un peu baveux, quand même", précise Jean-Philippe dans un grand éclat de rire.

"Plus rigolo dans un endroit romantique qu'au supermarché"

Le lieu joue aussi, bien-sûr. "Ça peut jour, évidement ! C'est plus rigolo dans un endroit romantique que dans un supermarché". À Poupets, les 8.000 couples s'embrasseront sous une boule à facettes de trois mètres de diamètre. Claire et Jean-Philippe ont, eux, choisi le cadre du château de Nantes et de son miroir d'eau. "C'était génial, c'était romantique, c'était très doux", décrivent les deux amoureux.

Des ballons pour que les célibataires se reconnaissent

Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur chéri(e), comme Claire et Jean-Philipe, le festival de Poupet va distribuer des ballons pour qu'ils se reconnaissent dans la foule ce vendredi soir et qu'ils puissent, eux aussi, battre le record du monde de galoches simultanées. Et plus si affinités.