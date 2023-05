Pour sauver un chat, les pompiers font des dizaines de trous dans les murs des voisins à Perpignan

Vendredi 5 mai, une habitante de Perpignan s'inquiète de ne pas voir rentrer son chat. "On vient de déménager et je le laisse aller sur la terrasse, mais il est plutôt du genre Garfield, il ne rate jamais l'heure de la gamelle". Mais ce vendredi, aucune trace de Rosa, une femelle noire et blanche de six ans.

ⓘ Publicité

Ni une ni deux, la propriétaire signale sa disparition et placarde des affichettes dans la rue. Pendant trois jours, rien ne bouge. Jusqu'à l'appel d'un voisin, habitant l'immeuble mitoyen. Il entend un chat miauler dans le mur qui donne en réalité sur le conduit inactif d'une ancienne cheminée.

Des miaulements dans la cheminée

Une piste tangible. Les pompiers de Perpignan interviennent alors, équipés d'une caméra thermique, mais derrière le mur c'est un véritable labyrinthe. Difficile de localiser précisément où se situe le chat.

Ils reviennent à plusieurs reprises, et dans la nuit du 8 mai, vers 2h du matin, la police municipale décide finalement de contacter les locataires de l'immeuble afin d'obtenir l'autorisation de faire des trous dans leurs murs. Un cas de force majeure, pour sauver ce chat bloqué depuis quatre jours qui montre toujours des signes de vie.

6 trous béants... et pas de chat derrière

Les pompiers se saisissent de masses pour s'attaquer au mur d'Alain, le voisin du quatrième étage. L'homme se retrouve avec six trous béants sur le mur de son salon de méditation, sans regret. "S'il faut sauver une vie, que ce soit un animal ou un humain, il n'y a pas de souci ! Un trou ça se rebouche alors qu'une vie ça ne se remplace pas...", a-t-il réagit.

Il n'est pas le seul locataire mis à contribution, tout l'immeuble y passe. Sur quatre étages, des trous sont faits dans les murs. Les pompiers tentent le tout pour le tout mais la recherche reste vaine. Le chat semble tapi dans un recoin, apeuré par le bruit.

Rosa a passé cinq jours dans le conduit de la cheminée

Pour autant, sa propriétaire ne désespère pas. La nuit, lorsque le calme revient, le chat répond à ses appels, alors par les brèches dans le conduit, elle lui envoie des croquettes et de l'eau, en espérant le maintenir en vie.

C'est finalement ce mardi 9 mai que le chat a pu être trouvé grâce à une caméra filaire introduite derrière une prise de courant au deuxième étage. Le chat est là, juste derrière. "J'ai vu ses gros yeux ronds" s'exclame sa propriétaire. L'artisan présent sur place pour prêter main forte, à 19h, découpe alors un carré dans le placo pour libérer la minette, coincée depuis cinq jours. "Elle était terrorisée et avait perdu beaucoup de poids, mais elle était en vie", raconte l'habitante soulagée.

Depuis, Rosa n'a plus accès à la terrasse par laquelle elle a glissé dans le conduit de la cheminée, en attendant que l'accès soit grillagé. Et la propriétaire a promis de dédommager ses voisins.