Pour se faire remarquer par les professionnels du cinéma, il a une idée brillante !

Ce matin, dans le 6/9 de France Bleu Paris, Robin Bernaud est allé à la rencontre de Marcos Quintans, 22 ans, passionné, jeune acteur et en recherche de rôles. Pour se faire remarquer par les réalisateurs et metteurs en scène, il a eu une très bonne idée ! On vous explique tout !

Passionné par le cinéma, nous avons Marcos Quintans, qui a eu une idée brillante pour se faire repérer par les professionnels du milieu © Getty - Robin Bernaud Une pancarte avec son numéro de téléphone pour trouver un rôle ! Voilà la très bonne idée de Marcos Quintans partagée sur ses réseaux socaiux il y a quelques heures ! ⓘ Publicité Les deux vidéos résumant sa soirée cumulent aujourd'hui plus de 500 000 vues sur TikTok et Instagram. Marina Foïs, Virginie Efira ou encore Michel Hazanavicius intrigués par sa pancarte ! "C'était incroyable, ce sont les stars qui me prennent en photo alors que d'habitude c'est l'inverse !" Lors de sa rencontre avec Marcos Quintans, Robin Bernaud lui a demandé comment ont réagi les personnalités croisées. Ecoutez sa réponse dans l'entretien ci-dessous. loading Ma France : Mieux vivre Après vous avoir interrogés sur les "économies d'énergie", nous avons choisi de nous intéresser à vous, via cette nouvelle consultation citoyenne, lancée avec Make.org . Que faites-vous ou que voudriez faire pour améliorer la qualité de votre quotidien, de votre vie même ? Bien-être, activités physiques, alimentation, activités créatives, voyages, réorientation professionnelle, changement de vie, valeurs familiales, etc. : partagez avec les autres vos bonnes idées, actions et réflexions.