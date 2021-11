Pour ses 16 ans, ses parents lui achètent une voiturette plutôt qu'un scooter

Evan, 16 ans, est apprenti boulanger à Hillion près de Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor. Ses parents lui ont acheté une voiture électrique sans permis pour qu'il puisse aller au travail tout seul. "Je me levais tous les jours à 4h30 pour l'emmener, je commençais à fatiguer", raconte sa mère Gwenola. "On voulait lui offrir un véhicule pour qu'il soit autonome", poursuit-elle.

Moi, je n'étais pas trop chaude pour le scooter l'hiver, la nuit. C'est son père, féru de nouvelles technologies, qui a eu l'idée de cette petite voiture électrique.

Et le prix n'a pas été un frein. "Le scooter électrique valait 3000 euros et cette voiture vaut 6900 euros. En plus, elle a suffisamment d'autonomie pour faire des trajets dans l'agglomération de Saint-Brieuc". Evan fait 20 km par jour en moyenne au volant de sa petite voiture automatique, 45 km/h en vitesse de pointe, à l'abri. "Au moins, on est au chaud, il n'y a pas la pluie et c'est mieux que d'avoir sa mère à côté", sourit Evan. C'est une voiture deux places. "Il a le droit d'emmener des copains mais que sur des trajets connus et courts", précise Gwenola.

La voiture sans permis pour les ados séduit de plus en plus mais reste encore un marché confidentiel, confie un concessionnaire de l'agglomération de Saint-Brieuc.

Pour pouvoir conduire sa voiture, Evan a passé son BSR brevet de sécurité routière, obligatoire comme pour piloter un scooter. Evan fait aussi de la conduite accompagnée au volant d'une vraie voiture cette fois.