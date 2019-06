Pour ses 80 ans, il traverse l'étang de Thau à la nage

Balaruc-les-Bains, France

Il s'est lancé un défi complètement fou pour ses 80 ans : traverser l'étang de Thau à la nage. "Il", c'est Roger Citerici, un ancien moniteur de plongée originaire de Marseille. Il est venu s'installer à Sète avec sa femme il y a quatre ans. L'une de leur fille, Sandrine, y vit actuellement.

Une traversée encadrée par plusieurs embarcations

En combinaison, palmes, masque et tuba, Roger s'est donc élancé de la Pointe Longue, à Sète, dimanche matin. Une traversée de 2.7 km pour rejoindre les thermes de Balaruc, son point d'arrivée. Cinq bateaux naviguaient autour de lui pour le protéger, et surtout lui donner le cap. Car le plus difficile selon Roger, c'est de maintenir sa trajectoire : "On n'a aucun point de repère pour nager droit", explique le nageur". "Quand on voit le fond, on prend des alignements, mais là on est obligé de toujours relever la tête". Jacques et Sandrine, deux de ses enfants, étaient à bord des embarcations, pour l'encourager, voire l'aider en cas de besoin.

Mais la traversée s'est très bien passée, Roger a légèrement été déporté par le courant mais il a pu rejoindre la plage de Balaruc sans problème, après une heure et cinq minutes de nage.

À son arrivée, c'est un véritable comité d'accueil qui l'attendait : des amis, de la famille, mais aussi des "curistes" du centre thermal, comme Huguette : "Moi, j'aurais coulé tout de suite !", plaisante-t-elle. "Il aurait pu être essoufflé, ou avoir un petit signe de faiblesse... et là, non. Franchement, je lui tire mon chapeau." Sandrine aussi est très fière de son père : "Il nous a montré qu'il ne faut jamais rien lâcher et toujours atteindre son but".

Cap sur l'Antarctique

Si la femme de Roger, Suzette, n'a pas pu se déplacer pour des raisons de santé, elle tout de même suivi la traversée de son mari avec ses jumelles, depuis leur appartement à Sète.

Pour ses 80 ans, Roger Citerici se lance le défi de traverser l'étang de Thau à la nage pic.twitter.com/kS1M3LF1MS — France Bleu Hérault (@bleuherault) June 2, 2019

Roger a fêté ses 80 ans en janvier dernier, c'est à ce moment-là qu'il a décidé de relever ce défi. Il s'y est préparé sérieusement, en s'entraînant dans la piscine de sa résidence, à raison de 170 allers-retours, deux fois par semaine. En tout cas il est habitué aux "défis fous" : il a déjà nagé dans un lac gelé, dans des grottes, dans l'océan Indien au milieu des requins... L'octogénaire est loin de manquer d'inspiration : à l'avenir, il s'imagine volontiers piquer une tête dans l'Antarctique.

Roger était bien entouré durant toute sa traversée © Radio France - Sophie Eychenne

Roger est arrivé sur la plage de Balaruc après 1h05 de nage © Radio France - Sophie Eychenne