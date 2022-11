Pour son mariage, une Mayennaise demande un carrosse royale au Prince Albert II et au roi Charles III

Soleyne, une jeune Mayennaise de 27 ans demande un carrosse au Prince Albert II et au roi Charles III

Elle écrit au Prince Albert II de Monaco et au roi Charles III du Royaume-Uni. Soleyne, une Mayennaise de 27 ans qui vit à Saint-Berthevin, a sollicité ces deux altesses pour son mariage prévu en juin prochain. Aussi loufoque que ça puisse paraitre, la jeune femme demande qu'on puisse lui prêter un carrosse royale pour son mariage.

"Le prince Albert II a déjà fait des dons en Mayenne, alors pourquoi pas à moi ?"

Ce pari, elle l'a bien pris au sérieux, la jeune femme a donc envoyer deux lettres, une au prince Albert II et une au roi Charles III... Pourtant il existe plusieurs sites spécialisés pour louer un carrosse de princesse pour le jour de son union, mais Soleyne n'en veut pas : "j_e suis une reine, je veux le haut du panier_", lance-t-elle en riant.

Quand on l'a questionne à propos de son choix de destinataire, elle répond tout à fait sérieusement : "le prince Albert II de Monaco est Duc de Mayenne, il a déjà fait des dons aux institutions mayennaises alors pourquoi pas à moi ?", elle poursuit dans son argumentation_, "quant au roi Charles III, il est Duc de Normandie, et mon futur mari est Normand ! C'était donc les personnes les plus à même d'être sensibles à ma demande",_ conclue-t-elle.

Soleyne Blossier-Ralu et son futur mari Charles Henri de Lemoine de la Pallu © Radio France - Océane Zitouni

Le palais de Monaco assure que Soleyne aura une réponse

Pour son mariage, la future mariée veut mettre en avant l'histoire du Moyen-Age en faisant venir des troupes médiévales, le carrosse royale devient donc à ses yeux, plus qu'essentiel à mesure que le temps passe, c'est pourquoi elle ne compte pas lâcher l'affaire :"J'ai écrit deux fois au Prince Albert II, une fois l'année dernière, une fois cette année, pour leur dire que c'était très sérieux, et que s'ils avaient envie d'apporter un peu d'amour dans ce monde parfois très dure, et bien il pouvait le faire en m'aidant !", lance la jeune femme.

Soleyne et son conjoint Charles Henri, lors de leur premier mariage l'an dernier sur un thème romain au musée archéologique de Jublains. Pour leur mariage religieux, ils espèrent avoir un carrosse. © Radio France - Océane Zitouni

Nous avons joins le palais de Monaco, d'après nos informations, Soleyne recevra bel et bien une réponse à sa lettre. En revanche, il ne faudra pas trop espérer sur la collection privée de carrosses de la principauté monégasque, car cette dernière est très ancienne, fragile et d'une grande préciosité.