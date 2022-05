Pour son millénaire, l'église de Locmaria à Quimper fête ça avec un escape game

Elle n'a presque pas pris une ride. L'église Notre-Dame de Locmaria fête ce weekend son millénaire. 1.000 ans pour cette église romane, le plus vieil édifice de Quimper. C'est aussi l'une des plus ancienne église de Bretagne. Sa construction commença deux siècles environ avant la cathédrale Saint-Corentin. Et pour fêter ça, la pastorale des jeunes de Quimper-et-Léon a décidé d'organiser un escape game pour lancer les festivités. Alors un escape game, c'est un jeu d'énigmes, pour s'échapper d'une pièce par exemple, mais ça peut aussi être le moyen d'obtenir, de retrouver un objet.

L'histoire est simple. Après une apparition d'une figure mystique au sacristain, faisant mention d'une icône sacrée de la Vierge-Marie, les participants, répartis en équipe, doivent décoder des énigmes pour la retrouver.

Le jeu pour apprendre

"Il fallait trouver des activités ludiques pour les plus jeunes pour les faire venir dans l'église", explique Pierre Guyomarch, sacristain de l'église de Locmaria. "Découvrir par le jeu, des questions, la" compétition", ça rend plus intéressant l'histoire de cette église". Au commande du projet, les jeunes de la pastorale de Quimper, dont fait partie Erwan-Marie. "Ca permet de découvrir les choses et la religion autrement", explique le jeune homme de 25 ans. Ca permet de "rendre les choses accessibles et avoir une vision différente de celle qui peut être un peu austère pour certains."

Pour créer les différentes énigmes, les jeunes se sont inspirés d'un escape game conçu il y a quelque temps pour faire découvrir la cathédrale de Quimper. "On l'a remanié pour coller à l'église de Locmaria", explique Charlotte, qui a aussi participé à la création du jeu.

Et avec 1.000 ans d'histoire derrière eux, il y avait beaucoup d'éléments pour s'inspirer. "Pas toujours évident de choisir", s'amuse le sacristain de l'église.

D'autres célébrations qui vont se poursuivre tout l'été. Au programme, des rencontres et des conférences mais aussi des concerts avec notamment l’ensemble vocal de Cornouaille, Chœur Pen ar Bed, ensemble Jubilate ou encore de la polyphonie Corse.