Pour soutenir la candidature de Paris aux JO il va courir 20h24 à travers la Dordogne

Un Périgourdin se lance dans un défi fou. Pour afficher son soutien à la candidature de Paris à l'organisation des Jeux Olympiques de 2024 Michaël Pluyaud va traverser la Dordogne du nord au sud en courant pendant 20 heures et 24 minutes.

La Dordogne est décidément très engagée dans son soutien à la candidature de Paris pour obtenir les Jeux Olympiques en 2024. Après le relais organisé en mai entre le département et la capitale, ce vendredi 14 juillet un Périgourdin va relier Loubéjac à Busserolles en 20h24. Il a décidé de réaliser ce défi en courant.

155 kilomètres à parcourir

Michaël Pluyaud va s'élancer jeudi 13 juillet à minuit de la commune la plus au sud de la Dordogne jusqu'à la commune la plus au nord. 155 km à parcourir. "La plus longue course que j'ai pu faire c'était 70 kilomètres. Là on va doubler la distance," raconte le Périgourdin. D'habitude ce traileur court à la vitesse de 16 km/h. Pour arriver à l'heure il va devoir réduire son rythme et courir à 10 km/h. "J'espère que ça va porter un peu plus notre candidature même si c'est déjà bien parti. Ce serait superbe de voir les JO à Paris, 100 ans après les derniers."

Le coureur a préparé des tee-shirts pour ses copains qui le rejoindront sur le parcours pour parcourir 20 ou 30 kilomètres avec lui. _S_i vous souhaitez encourager Mickaël Pluyaud sur son défi, voici le parcours qu'il va réaliser avec les horaires d'arrivée dans les communes où il a choisi de s'arrêter.