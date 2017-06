Pour tenter les touristes, Dijon s'affiche en gros sur le bord des autoroutes grâce à de tout nouveaux panneaux

Pour tenter de séduire quelques uns des 50 000 automobilistes qui circulent chaque jour sur les autoroutes autour de Dijon, la métropole a décidé de remplacer ces fameux "panneaux marron" qui font partie intégrante du voyage autoroutier. Il faut dire que certains avaient été installés il y a 40 ans.

"Dijon dont le coeur de ville est inscrit au Patrimoine Mondial de l'UNESCO au titre des Climats de Bourgogne" est devenue selon la mairie "une destination touristique d'envergure internationale". C'est pourquoi des panneaux d'information ont été / ou vont être installés le long des autoroutes A6, A31 nord et sud et A39 gérés par les Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR). Leur but: inciter les visiteurs éventuels à faire escale dans la ville.

Des panneaux de 20 mètres carrés chacun

Ces panneaux font 20 mètres carrés chacun, ils sont installés par couple et sont au nombre de 8. Chacun d'eux illustre deux thématiques pour vanter Dijon capitale des Ducs de Bourgogne et Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin. Pour ces panneaux le groupe APRR a fait appel à des illustrateurs reconnus du monde de la bande dessinée tels que Ted Benoit, Floc’h, Tino, Cruschiform, Zoé, Matthieu Forichon ou encore Balez.

"J'espère qu'ils attireront les visiteurs"

Quarante ans après l'installation des premiers panneaux il était grand temps de les changer et de donner un nouveau souffle à cette signalisation traditionnelle des autoroutes. Ces panneaux de couleur marron ont été créés en 1974. "Il s'agissait à l'époque pour le ministère des Transports de rompre la monotonie sur les autoroutes". Pour François Rebsamen maire de Dijon et président de Dijon Métropole "la scénographie avait vieillie, ils étaient un peu déchirés, un peu usés, les couleurs étaient passées. Et tout le monde sera heureux de découvrir ces nouveaux panneaux qui sont très valorisant pour la ville de Dijon (...) la réalisation est très belle elle attirera l'oeil et j'espère les visiteurs surtout".

François Rebsamen à propos des nouveaux panneaux: "j'espère que cela attirera du monde" © Radio France - France Bleu Bourgogne

Quelle est l'utilité réelle de cette "signalisation d'animation"?

Mais quelle est l'utilité réelle de ce genre de panneaux? En sachant qu'à 130 km/h les automobilistes disposent de trois petites secondes pour s'approprier le message qu'ils véhiculent... Pascal Devertu, le directeur de la communication et du marketing chez APRR pense que "l'on donne une nouvelle image du patrimoine des régions traversées, des études montrent qu'ils ont un impact considérables".

Remplacés pour 20 ans

APRR est présente dans 25 départements du Grand Est de la France. La société d'autoroute a entamé une vaste campagne de renouvellement de cette "signalisation d'animation" qui touche la Côte-d'Or mais aussi la Saône-et-Loire, l'Aube, l'Ain et l'Yonne. Cela se fait en partenariat avec les collectivités locales, les métropoles (comme Dijon) et les Départements. Les panneaux marrons sont changés pour une période de 20 ans.

Deux de ces panneaux exposés dans la cour d'honneur de l'hôtel de ville

Si vous n'avez pas l'occasion de vous rendre sur l'autoroute ces jours-ci mais que vous voulez quand même voir à quoi ressemblent ces panneaux... Rendez-vous dans la cour d'honneur de l'hôtel de ville de Dijon ou deux d'entre eux seront exposés durant une semaine.