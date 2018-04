Ce vendredi 13 avril, c’est le premier vendredi 13 de l’année. Le second, ce sera en juillet. Et à chaque vendredi 13 le même duel silencieux entre ceux qui ont peur du mauvais sort et ceux qui courent remplir une grille de loto. Mais pourquoi donc ?

Pourquoi tant de croyances autour de cette date ?

La première explication est biblique. Au cours de la Cène, le dernier repas du Christ, il y avait 13 participants : Jésus et ses 12 apôtres, dont Judas, le traître, souvent présenté comme le 13e convive... avec l’issue que l’on connait.

Le 13 n'est pas non plus le nombre préféré des grecs et des romains. Pour eux, le 12 c'est l'harmonie (les 12 signes du zodiac, les 12 dieux de l'olympe, les 12 heures du jour et les 12 heures de la nuit...) alors que le 13, c'est l'imperfection, la rupture, c'est le nombre qui casse l'ambiance quoi.

Et puis franchement, le vendredi, dans la bible, c'est un peu le jour de tous les malheurs. La mort de Jésus, c'était un vendredi. Adam et Eve chassés du paradis : c'était un vendredi. Abel tué par Caïn, un vendredi aussi…

Donc le vendredi 13 est plutôt synonyme de malheur ?

Oui et on ne sait pas trop pourquoi cette journée est devenue, au fil des années, synonyme de chance pour certains. On suppose que les entreprises de jeux d'argent, les sociétés de paris sportifs et les casinos y sont pour beaucoup. La Française des jeux, par exemple, organise toujours une super cagnotte du vendredi 13.

Il y a donc ceux qui jouent au loto. Mais il y a aussi des phobiques du vendredi 13 !

Eh bien oui. Et les gens qui en souffrent ne font rien les vendredi 13 : pas de déplacements, par de travail, pas de courses … ils restent chez eux.

Mais enfin, le 13 a aussi des fans, et notamment le réalisateur Claude Lelouch (13 lettres), qui a baptisé sa société de production « les Films 13 ». C'est ce qu'il expliquait sur France Inter, le 13 janvier 1989 : "j’étais chez le notaire, je n’avais de nom pour ma société, en additionnant les lettres de mon nom et de mon prénom, je me suis aperçu que ça faisait 13 lettres. C’est ce jour-là que j’ai découvert qu’il y avait une relation entre le chiffre 13 et mon nom. Et depuis, à chaque fois qu’il m’est arrivé des choses agréables, le chiffre 13 traînait dans le coin. Je crois que les superstitions viennent à notre secours quand nous cessons d’être intelligents."