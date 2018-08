En deux jours, trois promeneurs ont été chargés et blessés par des vaches dans le Chablais Valaisan, sur les hauteurs de Châtel, à la frontière entre la Haute-Savoie et la Suisse. Le troupeau a été déplacé pour éviter d'autres incidents.

Mais quelle mouche a piqué ces vaches du Chablais Valaisan ? A deux reprises ces derniers jours, des promeneurs ont été chargés sans raison apparente. Un homme et sa fille mardi, une femme mercredi, tous bousculés et légèrement blessés en randonnant sur les hauteurs de Châtel, à la frontière entre Haute-Savoie et Suisse. L'élevage a été identifié coté Suisse, et le troupeau éloigné des sentiers de randonnée.

Instinct de défense maternel ou traumatisme récent ?

Personne ne sait si il s'agit de la même vache. Impossible à dire, les randonneurs ne se sont pas amusés à relever le numéro d'identification accroché à l'oreille lorsqu'ils ont vu l'animal leur foncer dessus.

Autre mystère, pourquoi cette agressivité soudaine ? Selon le maire de Châtel Nicolas Rubin, "il s'agit certainement, même si c'est rare, d'une volonté de protéger les veaux qui venaient de naître récemment". Pourtant, les randonneurs affirment ne pas s'être approchés des petits, et le dernier vêlage a eu lieu il y a un mois et demi.

Contactée par France Bleu Pays de Savoie, une vétérinaire avance une autre hypothèse, "il n'est pas impossible que le troupeau ait vécu un traumatisme récent, comme une attaque de prédateur, et vive toute intrusion comme une agression pendant quelques jours".

Le troupeau éloigné du sentier

L’éleveur helvète Simon Turin, qui "depuis 20 ans" qu'il vit ici "n'a jamais vu ça" a décidé de déplacer son troupeau de 54 vaches de race Angus dans un parc plus éloigné du sentier, afin d'éviter les interactions avec les randonneurs de passage.

Des messages de sensibilisation ont également été placardés des deux cotés de la frontière, invitant à ne pas s'approcher des animaux.