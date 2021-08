La sirène d'alerte va retentir à Saint-Nazaire et Saint-Julien-de-Concelles ce mardi. Rien de grave, il s'agit d'un exercice.

Pourquoi la sirène va retentir à Saint-Nazaire et Saint-Julien-de-Concelles ce mardi

Les sirènes d'alerte à la population vont retentir à Saint-Nazaire et Saint-Julien-de-Concelles, ce mardi 31 août. Il s'agit d'une opération de maintenance, pour vérifier qu'elles fonctionnent bien. Elles pourront être entendues dans le secteur de la mairie de Saint-Julien-de-Concelles et dans le secteur de l'école Michelet à Saint-Nazaire

Pendant près de deux minutes

Elles vont sonner pendant, précisément, 1 minute et 41 secondes indique la préfecture de Loire-Atlantique. Pourquoi cette durée précise ? A l’époque de la mise en place des sirènes, il fallait 20 secondes pour qu'elles atteignent leur pleine puissance, puis 21 secondes pour qu'elles se taisent. Et on estimait qu’il fallait au moins une minute pour que toute la population l’entende.