Pourquoi le coup de canon niçois a retenti une heure plus tôt ce lundi matin

Le traditionnel coup de canon a retenti une heure plus tôt ce lundi matin. Problème de changement d'heure ? Non .. poisson d'avril.

Nice, France

Le petit coup de canon qui décoiffe la ville ! Ce lundi matin comme de coutume le coup de canon a été tiré depuis la colline du Château, mais une heure plus tôt. Il s'agissait en fait non pas d'une erreur, non pas d'un problème d'horloge lié au changement d'heure mais bel et bien du poisson d'avril de la mairie de Nice. Philippe Arnello, tireur du traditionnel canon fait chaque année le coup le 1er avril aux Niçoises et aux Niçois.