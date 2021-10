Pourquoi le Prince Albert de Monaco est en Côte d'Or ?

Son Altesse Sérénissime Albert de Monaco est présent ce dimanche 10 octobre 2021 dans le département de Côte d'Or. Une visite surprise en Bourgogne où le Prince va pouvoir apprécier les traditions culinaires. Albert II de Monaco est en effet ce dimanche au château du Clos Vougeot, où se tient le championnat du monde de l'œuf en Meurette. Il est même le Président d'Honneur du Jury.

Le concours rassemble treize chefs, dont sept bourguignons (cinq Côte d'Oriens et deux icaunais) s'affrontent autour de ce plat typique de la gastronomie régionale. Parmi le jury on compte également Guillaume Gomez, ancien chef de l'Elysée et Louise Petitrenaud, la fille du chroniqueur et animateur Jean Luc Petitrenaud.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Albert II de Monaco s'est déjà rendu dans la région Bourgogne Franche-Comté en 2016, à l'invitation du département du Territoire de Belfort. Son Altesse Sérénissime Albert de Monaco est, entre autre, duc de Mazarin, comte de Belfort et seigneur de Delle.