Pourquoi les deux derniers étages de la Tour Bretagne sont allumés la nuit ?

Avec le confinement vous aussi, vous avez peut-être pris l'habitude de regarder par la fenêtre un peu plus souvent et un peu plus longtemps que d'habitude. Et vous aussi, vous avez peut-être constaté que les deux derniers étages de la Tour Bretagne s'éclairaient dès la nuit tombée.

C'est tout simplement une question de sécurité explique Eric Warin, le directeur du Nid, le bar qui se trouve au sommet de la Tour. Même si en ce moment paradoxalement les avions ne volent plus en raison de la pandémie de COVID 19, le bâtiment vieux de 44 ans, haut de 144 mètres et de 32 étages doit être signalé. C'est une règle de navigation aérienne. Et comme en ce moment l'une des lumières rouges censées remplir cette fonction est hors service et difficilement remplaçable, c'est l'éclairage des pièces des deux derniers étages qui est maintenu toute la nuit durant.

La question avait déjà traversé l'esprit d'un habitant en janvier dernier. Il s'en était fait l'écho sur le réseau social Tweeter.