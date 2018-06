Ce sont des petites nuisances du quotidien : les mouches et les moucherons. En ce moment, les bestioles squattent les cuisines et les corbeilles à fruit. Mais pourquoi y a-t-il tant de mouches en été ? Et comment les chasser ?

C’est une question qu’on s’est tous forcément posée un jour : pourquoi les mouches nous envahissent-elles en été ? Et pourquoi y en a-t-il certaines années plus encore que d’autres ? Voici quelques réponses, et quelques conseils simples pour éradiquer ou repousser ces bestioles.

Les mouches adorent la chaleur et l'humidité

En hiver, elles dorment. Et en été, elles s'accouplent. Et plus il fait chaud, plus les mouches se reproduisent vite ! En été, autour de 30 °C, avec ce qu'il faut de nourriture et d’humidité, une seule femelle peut pondre jusqu’à 1 000 œufs en 12 jours !

Les mouches se nourrissent de déchets et aiment les fruits un peu trop murs, c'est pour ça qu'elles adorent les cuisines. Elles aiment aussi beaucoup la proximité des animaux et des élevages en particulier.

Et puis vous l'avez sans doute remarqué, il y a des "années à mouche", en général, après des hivers doux et courts. Les larves éclosent plus tôt, ça fait donc encore plus de mouches.

Pour lutter contre ces insectes : tapettes, aérosols et huiles essentielles

Pour lutter contre les mouches et les moucherons, il y a d’abord quelques règles simples : nettoyer régulièrement la cuisine, éviter de laisser la vaisselle sale trop longtemps dans l'évier, éviter de laisser stagner l'humidité dans la salle de bain et éviter d’accumuler les déchets organiques dans les poubelles.

N’oubliez pas, non plus, de les vider le plus régulièrement possible, surtout quand il fait chaud.

Si ça ne suffit pas, il y a nos deux amis : la tapette à mouche et le papier tue-mouche (ce dernier, donne, en plus, une touche rustique à la décoration de la maison).

Et puis il y a les bombes insecticides, mais c’est un peu chimique et agressif. Alors, au rayon "remèdes naturels de grande mère", il y a les huiles essentielles. Surtout la lavande, la menthe poivrée et la citronnelle. Il suffit de verser quelques gouttes sur des disques en coton, qu’on place près de l’évier ou près de la poubelle.

On peut aussi mettre de plants de basilic ou de menthe dans la cuisine. Sans oublier le vinaigre : on peut faire chauffer du vinaigre blanc dans une casserole, et en placer une petite coupelle au bord de la fenêtre.

Et pourtant, les mouches sont utiles

Si les mouches sont vraiment très nombreuses, chacun comprendra la rage exterminatrice qui peut nous saisir. Mais tout de même : la mouche est indispensable au fonctionnement de la planète. Elle permet de recycler les feuilles mortes, les excréments, les cadavres d’animaux. Les mouches nourrissent aussi les oiseaux, et jouent un rôle important dans la fécondation des plantes.