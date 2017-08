Pourquoi n'avez-vous (peut-être) pas pu valider vos numéros au Loto ce week-end ?

Pour le tirage du Loto de ce samedi, plusieurs Français n'ont pas pu valider leurs numéros. La raison : de trop nombreux joueurs ont parié sur la même combinaison, celle qui a permis à une Américaine de gagner plus de 750 millions de dollars la semaine dernière.

Si vos numéros fétiches au Loto sont le 4, le 6, le 7, le 16, le 23 et le 26, peut-être n'avez-vous pas réussi à valider votre grille ce samedi. Certains terminaux de validation ont en effet indiqué "Trop de combinaisons similaires ont été jouées. Validation impossible".

Quand la @FDJ te bloque une grille au loto, sous prétexte que trop de joueurs jouent cette combinaison !? 🤔

Adieu les 6 numéros ?! 😢 pic.twitter.com/OMZtWAEsEv — Péron Renan 🏰🐘❤️ (@Karent_Kat) March 12, 2017

Mais que s'est-il passé ? Selon les informations du Parisien ce lundi, de trop nombreux Français ont copié la grille qui a permis à Mavis Wanczyk, une infirmière américaine, de gagner la semaine dernière pas moins de 750 millions de dollars, soit environ 644 millions d'euros. L'infirmière américaine avait joué les dates d'anniversaire de sa famille.

Nouvelles règles

Nombreux sont alors ceux qui, en France, ont voulu tenter leur chance avec cette combinaison magique. Or, depuis le mois de mars, la Française des jeux (FDJ) a changé les règles du jeu de loterie. En effet, seules 45 grilles peuvent miser sur les six mêmes numéros, car les gains ne sont plus divisés entre les vainqueurs (sauf pour le jackpot). Au-delà, la combinaison est refusée.

Plusieurs joueurs ont donc vu leur combinaison de Loto refusée ce samedi. Cela a-t-il été payant pour ceux qui ont réussi à jouer ces six fameux numéros, les plus rentables de l'histoire de la loterie ? Pas du tout : aucun des six numéros n'est sorti.