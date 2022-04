Pourquoi Nice est-elle encore la 1ère ville française où il fait bon vivre avec son chien?

Pourquoi Nice est-elle la ville française de plus de 100 000 habitants où il fait bon vivre avec son chien ?

Les initiatives niçoises en faveur des chiens saluées par 30 millions d'amis

Voici quelques éléments de réponse qui ont fait pencher la balance pour ce classement élaboré par 30 millions d'amis :

Les agents administratifs de la ville et de la métropole sont encouragés à venir au bureau accompagnés de leur compagnon à 4 pattes depuis décembre 2021

depuis décembre 2021 Les ligne d’Azur du tramway sont accessibles gratuitement aux chiens de toutes les tailles et non plus aux seuls petits chiens dans un panier. (La difficulté est aujourd’hui d’étendre cette mesure au réseau des bus, où les contraintes ne sont pas encore levées).

Les plages pour chiens comme la plage de la Lanterne, la plage de Carras ou encore la plage des chiens face à la fondation Lenval.

Boules de poils sur la promenade des anglais © Radio France - Mottot Alexandre

Henry-Jean-Servat, le journaliste chargé de la délégation du bien-être animal par Christian Estrosi, maire de Nice depuis 2017, n'a voulu annuler aucun projet en faveur des toutous, malgré la crise Covid.

La grille d'évaluation de l'enquête du célèbre magasine s'appuie sur cinq grandes thématiques : l'Accessibilité (espaces verts, aires d'ébats et transports), la Propreté (sacs à crottes, distributeurs et signalements), la Sensibilisation (information et éducation), l'Engagement (politique en faveur de l'animal), et enfin la prise en charge des populations de chats errants.