Pourquoi "Quand Même" ? L'histoire derrière le nom du club de foot d'Orleix

Combien de clubs de foot en France sont précédés ou suivis de la mention "FC" ? Bien trop pour pouvoir les compter ; combien sont "Olympique" de ceci ou cela ? Presque autant. À Orleix rien de tout ça. Le club de foot porte le nom sans doute le plus original de France : le Quand Même. Une particularité qui fait la fierté des licenciés, au nombre de 310 alors que la bourgade compte à peine plus de 2000 habitants. L'origine du nom a plus d'un siècle, et c'est toujours avec délectation que les plus passionnés racontent l'histoire du Quand Même Orleix.

Mathieu Penin (3e en partant de la gauche), le président du Quand Même Orleix entouré des fidèles du QMO et du maire, Guillaume Rossic (à gauche). © Radio France - Damien Gozioso

Ah quand même !

Attablés à l'intérieur du club-house où les lettres QMO s'affichent fièrement au-dessus du comptoir et sur leurs survêtements, "Dédé" Saint-Picq, Jean-Pierre Dubeau et François Minvielle racontent à tour de rôle la légende d'Orleix, chacun finissant la phrase de l'autre : "C'était avant la guerre, en 1912, lors d'une préparation militaire. Orleix perdait tout le temps... C'était un peu des Poulidor ! Là, tout le monde était à égalité et à la dernière épreuve de tir à la corde pour une fois ils ont gagné et quelqu'un a crié : « Ah quand même on y est arrivé, quand même Orleix ! », c'est de là qu'est né le nom du club".

Un nom effectivement repris très vite et déposé en préfecture qui depuis accompagne le club de foot mais aussi celui de pétanque ou encore de danses traditionnelles ! "Le Quand Même a une place très importante dans la vie de la commune, c'est une grande famille", confirme le maire Guillaume Rossic, c'est en effet le club de foot qui s'occupe d'organiser la fête du village ou encore plusieurs vide-greniers en plus des traditionnels lotos.

Les petits footballeurs du Quand Même Orleix un mercredi à l'entraînement sur la pelouse du stade Fernand Dussac. © Radio France - Damien Gozioso

Quand même fiers

À l'entraînement ce mercredi là, confirmation avec les plus jeunes que l'histoire mérite toujours d'être rappelée : "je sais que à chaque fois ils perdaient, et après... je sais plus !", s'excuse un petit orleixois sous l'oeil mi-amusé, mi-déçu de son éducateur : "c'est pourtant pas faute de leur avoir raconté !" Sur la touche, Enzo Ducos, défenseur et capitaine de l'équipe première en Régional 3 confirme que le nom de l'équipe intrigue toujours autant ses adversaires : "quand on sort du 65 souvent on nous demande. C'est un peu la classe quand même, on est les seuls à s'appeler comme ça !"

"Vous parlez à n'importe quel footballeur dans les Hautes-Pyrénées d'Orleix, il vous réponde direct : « Ah le Quand Même ! », se félicite le président du QMO, Mathieu Penin, c'est notre identité, on est très fiers de ça". Alors quand on lui pose la question de savoir s'il ne voudrait pas "quand même" changer pour un nom plus conventionnel : "Impossible, je ne vois pas le club s'appeler différemment. Si on n'est plus le Quand Même, ce n'est plus Orleix !"