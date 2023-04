Pourquoi un avion a survolé Toulouse à si basse altitude dimanche soir

Les spectateurs d'Ernest-Wallon ne s'en sont, en réalité, pas vraiment rendu compte. Ce sont plutôt les habitants de Toulouse, en particulier au sud de la ville, qui ont eu la surprise dimanche soir vers 20h30 de voir un avion voler très bas au-dessus d'eux. Il ne s'agissait pas d'une erreur de pilotage, mais bien d'une performance surprise d'Airbus pour célébrer les 40 ans de son partenariat avec le Stade Toulousain.

Petite frayeur pour les habitants des quartiers Sud

L'A350-1000 est parti de Blagnac, a fait une boucle dans le Lauragais avant de passer au-dessus de Rangueil, Saint-Agne, Saint-Michel et l'hyper-centre toulousain pour remonter au nord vers les Sept Deniers. Dans les quartiers Sud en tous les cas, on a plutôt l'habitude de voir le couloir d'atterrissage passer sur Pech-David et Croix-de-Pierre, un peu plus à l'ouest, et beaucoup plus en altitude.

Si l'image rendue en vidéo et captée par Canal+ est magnifique, le public de Wallon avant le coup d'envoi de Stade Toulousain-Lyon n'a pas bien vu ni entendu l'appareil. En revanche, ils ont pu apprécier les parachutistes descendus directement sur la pelouse pour apporter le ballon du match.