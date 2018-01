Vous avez peut-être vu ces images étonnantes sur le littoral atlantique, du côté de Biscarrosse ou de Biarritz : mercredi dernier, d'immenses vagues de mousses ont envahi les plages et le bord de mer. Pourquoi ? Eléments de réponse.

Landes, France

A l'origine, c'est un phénomène tout à fait naturel : on trouve de l'écume partout, sur toutes les mers et tous les océans, cela ne vous aura pas échappé. La mousse se forme naturellement, à cause des vagues, qui agitent l'eau de mer. Une eau iodée remplie de micro-organismes marins qui favorisent l'émulsion.

Vous pouvez faire le test chez vous : vous agitez de l'eau salée et vous verrez de la mousse apparaître, puis disparaître, petit à petit.

Cependant, dans certains cas, la mousse persiste, et elle est anormalement abondante. Là, plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène : et parmi les plus répandus, la prolifération exceptionnelle de certaines espèces de micro-algues, ou alors une pollution chimique.

Les coupables : les détergents ?

Pour l'Ifremer, impossible de trancher entre ces différentes hypothèses. Mais le comité de vigilance de Biscarrosse, lui, a un autre avis, plus tranché : pour cet un ensemble d'associations qui surveille également la qualité des eaux de mer, ce sont bien les lessives et autres produits ménagers qui sont à l'origine de toute cette mousse. Un avis partagé par plusieurs associations de surf ou de protection de l'environnement.

Des détergents qui ne sont pas éliminés par les stations d'épuration, et qui à cause des conditions météo particulières, se sont retrouvés plus concentrés que d'habitude dans certaines zones.

Ils ont alors davantage fait mousser l'eau de mer sur certaines plages de la côte atlantique.