Pourquoi une sirène pourrait être entendue ce mardi matin au nord de Toulouse

Pas de panique ce mardi 25 avril dans la matinée si vous entendez une sirène retentir dans le secteur de Castelginest/Gratentour/Bruguières.

ⓘ Publicité

Il s'agit d'un simple essai de sirènes du Système d’alerte et d’information des populations sur le site de la station d'épuration de Castelginest, Hers Aval, chemin du Loup. La station, au bord de l'Hers, se situe non loin de l'A62, du site Centaure et du supermarché Intermarché de Gratentour. Selon le sens du vent, la sonnerie pourrait aussi être entendue sur le parking du Super U et du M. Bricolage de Bruguières. La station se situe en revanche à près de trois kilomètres du centre-ville de Castelginest.

Plusieurs essais seront réalisés dans un intervalle de 15/30 minutes. La population est appelée à ne pas agir durant cet exercice. Pour rappel, dans le cas d'une réelle alerte, les sirènes sonnent trois fois une minute et 40 secondes. Les essais mensuels que l'on entend chaque premier mercredi du mois ne sont ponctué que d'une seule sirène.