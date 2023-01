Pourquoi voit-on très souvent les Pyrénées depuis Toulouse en ce moment ?

Cela fait partie des petits bonheurs quand on habite Toulouse et la région toulousaine. Voir les Pyrénées au loin et avoir l'impression que la chaine montagneuse n'a jamais été aussi proche. Et pourtant, les Pyrénées sont loin. 120 km, 150 km. Mais en ce moment, on les voit très bien et très clairement très régulièrement.

L'effet de foehn

C'est lié à un effet météo : l’effet de foehn. Et surtout c’est parce que depuis des jours il n’y a que du vent de sud qui souffle. Et c'est lui qui permet cet effet d'optique saisissant affirme Christophe Dedieu de Météo-Pyrénées. "On voit les Pyrénées depuis Toulouse régulièrement depuis plusieurs semaines parce que le flux en altitude et haute-altitude est orienté majoritairement au secteur sud-ouest ou au secteur sud. Ce qui fait que Toulouse, qui est au nord immédiat des Pyrénées, se retrouve au versant sous le vent par opposition au versant au vent côté espagnol. Et donc l’air en arrivant sur le versant espagnol au sud, se déchargent de son humidité sur les Pyrénées, et en redescendant au nord, il s'assèche. C'est ce qu'on appelle l'effet de Foehn"

Cet effet de foehn chasse donc les nuages et abaisse considérablement l’humidité . C'est donc lui qui permet d'avoir cette vue extraordinaire sur l'ensemble de la chaîne des Pyrénées depuis Toulouse insiste Christophe Dedieu : "Certains matins et certains soirs, ce phénomène est conjugué à des couleurs aussi extraordinaires parce qu'il y a des nuages lenticulaires qui se forment. Des nuages faibles à haute altitude que la lumière du soleil traverse. Et cela donne ces couleurs très belles."

Temps très sec

Cet effet de Foehn est régulier en hiver. Mais en ce moment, c’est souvent… même quasiment tous les jours insiste le président de Météo-Pyrénées. "Il y a une différence entre "souvent"... Cet effet qui se produit aussi régulièrement au cours de nos hivers et le "tout le temps" de cette année. C’est quand même assez exceptionnel. Depuis le début décembre, on n'a que du vent du sud alors que normalement on devrait avoir aussi des tournantes, au secteur ouest et nord-ouest qui nous amènerait de la pluie. Et c'est pour ça aussi que la sécheresse perdure."

En effet, cet effet de foehn, c‘est aussi ce qui explique la sécheresse et les très faibles pluies depuis des semaines. Un constat beaucoup moins réjouissant.