On pourra bientôt repérer les lieux de tournage de la série HPI avec son smartphone

C'est une série qui cartonne en ce moment sur TF1, la série HPI a été tournée dans les Hauts-de-France, surtout dans la métropole Lilloise. La série rassemble près de 10 millions de téléspectateurs. François Navarro le directeur d'Hello Lille l'agence d'attractivité de la métropole lilloise était l'invité de France Bleu Nord ce jeudi 20 mai, une série qui met en valeur notre région : "C'est une très belle exposition parce qu'il y a 10 millions de personnes qui regardent la série. Ça permet de mettre en valeur le territoire de manière positive. Une saison 2 est en préparation de ce qu'on comprends donc c'est une très bonne chose."

Une site permettra de repérer les lieux de tournage de la série

S'il n'y a pas encore d'effets HPI d'un point de vue touristique, l'équipe d'attractivité pour la métropole lilloise se prépare à attirer les touristes pour François Navarro, le directeur d'Hello Lille : "Il n'y a pas aujourd'hui un déferlement c'est aussi pour des raisons sanitaires. En revanche, on se prépare à cela. Cet été on sait qu'à Lille, on va avoir un public local puisque les gens ne vont pas se déplacer beaucoup à l'étranger. Que ce soit des habitants des Hauts-de-France ou des Parisiens, on va mettre en place des outils pour qu'ils se repèrent dans les lieux de tournage."

L"équipe d'attractivité de la métropole lilloise travaille actuellement avec une startup locale pour lancer ce site internet : " L'idée c'est qu'on travaille avec une startup lilloise qui s'appelle "DotMap" pour permettre aux gens de trouver les points d'intérêts des tournages, comme le Vieux Lille, la cathédrale de la Treille, des lieux identifiés où les gens pourraient avoir envie d'y aller. Le public pourra se rendre sur le site internet tout en se déplaçant et en se géolocalisant sur des points d'intérêts des tournages."