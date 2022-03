Poussières du Sahara : la ruée dans les stations de lavage de la Mayenne

Des poussières du Sahara planent encore au-dessus de nos têtes en Mayenne et dans tout l'Ouest de la France. Il s'agit du sable de ce désert africain transporté par les vents mais qui est parfois tombé en raison de la pluie. Du coup les voitures sont maculées de poussières oranges. À Laval, pas mal d'automobilistes se sont rués dans les stations de lavage.

Il est inconcevable pour Nathan par exemple de rouler avec une voiture sale. Le garçon bichonne son bolide rouge aux vitres teintées. "Ça fait mal au cœur quand je la vois comme ça. J'y passe du temps, c'est du sport et c'est une voiture de sport. J'ai plaisir à la regarder moi" sourit le jeune homme. Xavier tire à deux mains son tuyau de lavage et fait le tour de sa voiture. "On aime les véhicules donc il faut que ce soit propre. Mais bon, après ces poussières c'est la nature".

Le quinquagénaire ne s'attendait pas à ce que le ciel lui tombe sur la tête, ou plutôt sur le toit de son véhicule. "C'est assez surprenant, surtout qu'il y en a une bonne quantité". Et cela va durer jusqu'à vendredi. D'après Copernicus, le programme d'observation de la Terre de l'Union européenne, les poussières du Sahara quitteront définitivement l'Ouest de la France ce samedi.