"Poutine" : des restaurants toulousains doivent expliquer qu'ils n'ont rien à voir avec la Russie

Alors que l'Ukraine est toujours sous les bombes, "Madame Poutine", un restaurant du centre-ville de Toulouse, doit faire face à des questions pressantes de certains Toulousains. "Des clients comme des passants nous demandent quasiment tous les jours pourquoi on s'appelle comme ça", raconte un membre du restaurant. Il se trouve que la poutine est un plat venu du Québec, composé de frites, de fromage - "qui couine" disent les Québécois - et d'une sauce brune, faite avec du bouillon de viande. Rien à voir donc, avec le dirigeant russe Vladimir Poutine.

La poutine québécoise aurait-elle des airs du dirigeant russe ? © Getty - The Washington Post

Des menaces

La "Maison de la Poutine", une chaîne de restaurants, dont l'un est situé boulevard Lazare Carnot à Toulouse, a aussi publié un communiqué sur les réseaux sociaux, jeudi 3 février, pour dénoncer des _"appels d'insultes et même des menaces". Et le restaurant ajoute : "Il nous semble donc nécessaire de rappeler que La Maison de la Poutine n’est pas liée au régime russe et à son dirigeant. [...] La Maison de la Poutine apporte aujourd'hui son plus sincère soutien au peuple ukrainien qui lutte courageusement pour sa liberté, contre le régime tyrannique russe"._

Ce vendredi 4 mars, Dany Savelli, maître de conférence à l'université Toulouse Jean-Jaurès, invitée de France Bleu Occitanie, a rappelé qu'il ne fallait pas non plus faire d'amalgames entre les Russes et Vladimir Poutine. "Tous ceux que je connais ne soutiennent pas ce régime. Il y a quelque chose de très important [...] Il y a beaucoup de Russes en France qui s'organisent pour aider, pour lutter et je pense que c'est extrêmement difficile pour les Russes en France et ailleurs", explique-t-elle.