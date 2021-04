Préhistoire : où sont les femmes ?

L'homme préhistorique est aussi une femme mais le sexisme du monde scientifique l'a minimisé pendant des années. On vous explique tout.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec rend toute sa place à la femme préhistorique. En compagnie de Marylène Patou-Mathis, préhistorienne et directrice de recherche au CNRS, on découvre le biais qui a permis d'invisibiliser la femme préhistorique depuis tant d'années.

L'homme de Menton et la dame de Cavillon

L'homme de Menton est le nom donné à un squelette humain découvert en juin 1871. Protégé par la grotte de Cavillon, enterré plus de six mètres sous la surface du sol, le vestige daté de plus de 25 000 ans est relativement bien conservé. Inhumé avec de nombreux soins, il permet d'enrichir nos connaissances des rites funéraires de nos ancêtres.

Et pourtant, cet homme était une femme !

En observant le squelette et en particulier sa robustesse, les chercheurs décident que la dépouille est celle d'un homme. Ils fondent toutes les théories sur les usages funéraires de l'époque sur cette constatation. Pourtant, avec les progrès de la science et en particularité ceux de la recherche ADN, on a pu établir que le squelette est bien celui d'une femme.

L'homme de Menton change alors d'appellation. Désormais, ce squelette est connu comme étant la dame de Cavillon.

Où sont les femmes ?

Pendant de nombreuses années, on a genré les dépouilles en fonction des objets découverts à leurs côtés. Si on trouvait des armes de chasse, le squelette était considéré comme masculin. "C'est comme ça que l'on a eu des surprises récemment" annonce Marylène Patou-Mathis citant cette dépouille de chef Viking qui était en réalité une cheffe Viking.

De la même façon, dans l'imaginaire populaire, on représente les hommes préhistoriques en train de peindre sur les murs des grottes. Rarement les femmes. "Pour je ne sais quelle raison, il y avait un présupposé qui disait que les femmes ne pénétraient pas dans les galeries profondes" rouspète Marylène Patou-Mathis. Une nouvelle fois, les analyses ont prouvé que, parmi les empreintes de mains retrouvées sur des peintures rupestres, des mains d'hommes apparaissaient aux côtés de mains de femmes. "C'est la preuve qu'elles venaient dans ces grottes" assène la préhistorienne.

De là à penser qu'elles ont pu, elles aussi, dessiner sur les parois, il n'y a qu'un pas.