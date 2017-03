Premier avril : La RATP fait de l'humour

Pour le 1er avril, la RATP détourne le nom des certaines stations de métro à Paris. L'opération se décline sur tweeter avec #StationdAvril. Les internautes qui ont des idées peuvent participer à un grand jeu. C'est la deuxième année que la RATP s'amuse avec le nom des stations pour le1er avril.

Si vous prenez le métro à Paris, ce samedi 1er avril, regardez bien le nom des stations. La RATP a décidé de faire de l'humour. Pour la deuxième année consécutive, les noms de onze stations ont été détournés.

La RATP a de l'humour

La RATP joue avec le nom de ces stations. Auber devient "Tartine AUBER salé", Iéna se transforme en "Y'en a plus Iéna encore". A la station Bastille, les voyageurs prendront "Une Bastille pour la gorge" et à Gentilly, ils apprécieront "De la Gentilly sur tes fraises".

Sur les lignes 2, 5 et 7bis.

"Si j'aurais su, j'aurais pas venu" à la sauce RATP - Jean-François Mauboussin/RATP

Sur les lignes 7 et 10.

"J'y suis, j'y reste" à la façon de la RATP. - Jean-François Mauboussin/RATP

A vous de jouer !

Si vous avez des idées, vous pouvez les partager avec la RATP avec le #StationdAvril.

Vous pouvez mettre vos propres détournements de noms de stations sur Facebook, Twitter, ou Instagram Stories. N'oubliez pas le Hashtag.

La RATP et son partenaire l'agence digitale We are Social choisiront les meilleures idées. Des créations personnalisées à partir de ces propositions seront mises en ligne en temps réel sur les différents réseaux sociaux de la RATP tout au long de cette journée du 1er avril.

Sur les lignes 1, 5 et 8.