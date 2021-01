Premier bain à Sausset-les-Pins

Ils sont une quinzaine de courageux dans l'eau, sourire aux lèvres malgré le vent glacial et l'eau à 13 degrés. Ce dimanche 3 janvier à la plage du Four à Chaux, c'est la "Sausseignade", le premier bain de Sausset-les-Pins près de Martigues.

Romane vient de se rhabiller. Pour la jeune Saussetoise qui habite juste au-dessus de la plage, c'était une première. "J'ai vu l'événement par hasard sur Facebook donc je me suis dit que j'allais venir, au moins pour regarder", raconte-t-elle, "Je ne pensais pas du tout me baigner au départ mais c'est tellement entraînant que j'y suis allée aussi !"

La "Sausseignade" de Sausset-les-Pins avait lieu ce dimanche 3 janvier à la plage du Four à Chaux. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Un moment festif

Et c'est vrai que l'ambiance est à la fête. D'ailleurs certains des baigneurs se sont même déguisés comme Monique, habitante de Corbière, qui a enfilé un costume de Mère Noël par-dessus le maillot. "Je fais le premier bain depuis plus de 20 ans", confie-t-elle tout sourire, "Ça met en forme pour toute l'année, ça tonifie la peau ... Et puis c'est un moment joyeux à partager entre amis !"

Monique, habitante de Corbière, se baigne en Janvier depuis plus de 20 ans. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Sébastien vient de Marseille. Lui ne participe à la Sausseignade que depuis trois ans mais c'est déjà un mordu de premier bain. "C'est frais, ça ressource, ça régénère", décrit-t-il, "Et puis il y a le côté festif aussi, on se retrouve tous les ans, après on pique-nique ensemble."

Sébastien participe à la "Sausseignade" depuis trois ans. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Et les baigneurs viennent parfois de loin, comme Daniel. L'Américain qui parle un Français impeccable est à Marseille pour voir un ami, mais il habite normalement à New-York. "Là-bas je fais ce qu'on appelle le "polar plunge", le plongeon polaire", explique-t-il, "Je me baigne dans la mer alors que dehors il fait parfois zéro degré ... C'est beaucoup plus désagréable qu'ici. Mais honnêtement, ça n'est jamais facile !"

En sortant de l'eau, des serviettes et un bon verre de vin chaud attendaient les baigneurs.