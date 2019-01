Premier bain de l'année : ils bravent le froid à Argelès-sur-Mer

Argelès-sur-Mer, France

"Il fait beau, il y a du monde et la température de l'air est la même que celle de l'eau, c'est génial." Ce 1er janvier à Argelès-sur-Mer, l'eau est à 12 degrés. La vent souffle. A 10h30 précise, des centaines de personnes courent sur la plage, direction la mer. On se jette dans l'eau, on plonge, on recule devant les vagues pour certains.

Grand sourire, avant d'aller dans l'eau. © Radio France - Victor Vasseur

"Il faut prévoir de bonnes années de rechange, ça pèle"

Le premier bain de l'année le 1er janvier, c'est une tradition ici. "C'était très très froid" reconnaît Rodolphe. Un habitant d'Argelès-sur-Mer n'est pas du même avis. Six ans qu'il vient : "Elle était bonne, parfaite. Il manquait juste une petit bouteille de vin pétillant. On fera ça l'année prochaine."

À 10h30, le top est lancé. Direction la mer pour le premier bain de l'année. #BonneAnnee2019pic.twitter.com/5JMAZV4oYL — France Bleu Roussillon (@bleuroussillon) January 1, 2019

"C'est revigorant" s'exclame une retraitée qui sort de l'eau, "je n'ai même pas la chair de poule." Son souhait à présent : "avoir des premiers bains de l'année... toute l'année."