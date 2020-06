Un meeting aérien version numérique organisé par une entreprise de l'Yonne et l'Armée

Assister à un meeting aérien depuis son canapé : c'est ce que propose ce week-end l'entreprise icaunaise Bleuciel Airshow, basée à Cézy, en partenariat avec les Armée de l'Air et de Terre ainsi qu'avec la Fédération Française de l'Aéronautique. Un spectacle gratuit de 30 minutes va être proposé sur les réseaux sociaux, avec des images de caméras embarquées à bord des appareils, samedi et dimanche à 11h30.

Caméras embarquées

Depuis le début du confinement, impossible d'organiser des meetings aériens qui attirent de 50.000 à 200.000 personnes. Bleuciel Airshow a donc passé plus d'un mois et demi à monter un spectacle filmé à partir d'images d'exercices et d’entraînements des armées et des meilleurs voltigeurs du monde, à bord d'une quinzaine d'appareils.

Pour plonger les internautes directement au cœur des avions, des images inédites de caméras embarquées vont être diffusées explique Laurent Cahuzat, dirigeant de l'entreprise : "on verra les visages des pilotes qui se déforment sous la pression des jets, avec les ailes des avions, le sol qui descend lorsqu'on arrive en bas d'une boucle", énumère-t-il. "On a _plusieurs angles avec différentes caméras qui amènent le spectateur au sol dans les avions_, c'est quelque chose qu'on n'a pas lors d'un meeting aérien classique", indique Laurent Cahuzat. Les images seront commentées comme c'est d'ordinaire le cas "de façon ludique pour que ce soit grand public".

Echange avec les pilotes

"On a voulu garder le lien avec nos passionnés, nos clients et les différents acteurs du monde aérien , explique Laurent Cahuzat. C'est une façon originale de réunir tout le monde via les réseaux sociaux". "On a une industrie aéronautique parmi les meilleures du monde, idem pour les pilotes, estime-t-il. On cherche à _créer des vocations pour perpétuer cette tradition_. On a vraiment à cœur d'intéresser le plus grand nombre de personnes pour que cet héritage perdure".

Un temps de questions-réponses va être organisé après la diffusion du spectacle dimanche midi avec les pilotes et ambassadeurs de l'Armée de l'Air. "Les gens vont pouvoir s'adresser aux pilotes de la patrouille de France ou de l'équipe de voltige pour leur demander ce qu'ils ressentent dans les airs ou lorsqu'il volent à 3 mètres les uns des autres, lance le dirigeant de Bleuciel Airshow. Il n'y aura pas les odeurs, l'ambiance, les fumigènes colorés, mais il était important de garder un lien avec les pilotes via les réseaux sociaux".

Pour voir ce premier meeting aérien numérique, il vous suffit d'aller sur les pages facebook, instagram ou youtube de Bleuciel Airshow, samedi et dimanche à 11h30.