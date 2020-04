Plus de 1 300 personnes vont participer à "Tou(r)s en course", la première course virtuelle de Touraine. Organisée entre le 1er mai à 8H et le 3 mai à 17H, elle vise à réunir des fonds pour un projet de recherche contre le Covid-19.

Première course virtuelle en Touraine pour réunir des fonds pour la recherche contre le Coronavirus

©Designed by Onlyyoung/Freepick

Le principe est simple : courir 5 kilomètres dans les limites des zones de confinement pour réunir des fonds au profit du CHRU de Tours. Pour 6 euros, vous vous inscrivez sur l'application de running partenaire de l'opération. Ensuite, quand vous le voulez entre vendredi premier mai à 8H et dimanche 3 mai à 17H, vous vous élancez pour 5 kilomètres sur un tapis de course, dans votre jardin, ou sur route dans le périmètre autorisé d'un kilomètre autour de votre lieu de confinement.

L'application va récupérer le temps final, et les statistiques intermédiaires, ce qui permettra d'établir un classement dont les performances qui semblent exagérément bonnes seront exclues, pour éviter toute tricherie. Le classement sera publié lundi.

Jeudi, à 16H30, l'opération a déjà permis de récupérer plus de 11 300 euros, alors que plus de 1 300 personnes se sont déjà inscrites et qu'il reste moins de 500 dossards toujours disponibles.

Déjà plus de 150 000 euros de dons en 10 jours pour le test clinique initié par une équipe du CHRU de Tours

Les fonds collectés seront affectés au projet Anaconda, un projet de recherche contre le Covid-19 initié par l'équipe de Médecine Interne- Immunologie du CHRU de Tours. Il s'agit de tester le potentiel d'un médicament existant, l'Anakinra, pour soigner des malades atteints d'une forme grave du Covid-19.

40 services hospitaliers français publics et privés participent à cet essai qui concernera plusieurs centaines de malades. Le 21 avril, le Fonds de dotation du CHRU de Tours a lancé un appel aux dons, pour trouver 480 000 euros pour cet essai clinique. 10 jours plus tard, plus de 150 000 euros ont déjà été réunis.