Première Guerre mondiale : le nom d'un soldat "oublié" ajouté au monument aux morts de Saint-Berthevin

Les petites-filles d'Emmanuel Lécuyer (à dr.) et son arrière-petit-neveu (à g.) qui a retrouvé sa trace il y a un peu plus d'un mois.

"Il a retrouvé la place qui était la sienne depuis le début", s'émeut Élisabeth Rasse, la petite-fille d'Emmanuel Lécuyer, devant le monument aux morts de Saint-Berthevin (Mayenne). Ce dimanche matin le nom de ce poilu oublié a été gravé sur l'édifice. 104 ans après la fin de la Premiere Guerre mondiale. C'est son arrière-petit-neveu, Patrick Hay, qui a retrouvé sa trace. Il a commencé les recherches en 2019 alors que, déjà à Saint-Berthevin, cinq noms d'anciens soldats avaient été ajoutés au monument aux morts.

"Porté disparu"

Trois ans après, Patrick Hay connaît le fin mot de l'histoire : "Emmanuel est né à Saint-Berthevin, il y a vécu, puis il a déménagé au Mans quelques mois avant le début de la guerre. Ce qui fait qu'il n'était plus à Saint-Berthevin, ni encore recensé au Mans__. C'est pour ça qu'il est passé entre les mailles du filet, comme beaucoup d'autres", explique le Berthevinois.

Ses deux petites-filles, aujourd'hui installées à Caen, n'auraient manqué la cérémonie pour rien au monde. "Ma mère avait toujours un portrait de lui", se souvient Anne-Marie Gabriel, la cadette. "On lui demandait toujours : C'est qui ? Et elle nous disait : C'est votre grand-père. Porté disparu". Ces deux mots, "porté disparu", sont les seuls auxquels la fille d'Emmanuel Lécuyer s'est heurtée lors de ses recherches. "Elle est allée partout : à Laval, Saint-Berthevin, au Mans. On lui disait toujours : porté disparu, porté disparu...continue Élisabeth Rasse. Elle en a beaucoup souffert !"

C'est une grande joie intérieure, un grand jour ! La boucle est bouclée.

Elle est finalement décédée en 2005, sans jamais savoir ce qui était arrivé à son père. Anne-Marie Gabriel, à son tour, est allée à Verdun tenter de retrouver sa trace, "ses dates", comme elle dit, il y a une dizaine d'années. "Disparu, disparu, c'est tout ce qu'on m'a dit". Jusqu'à ce qu'il y a un peu plus d'un mois, Patrick Hay contacte les deux sœurs. "Cela nous remue, quand même... On ne l'avait pas oublié mais bon, pour nous c'était classé", souffle Anne-Marie. "En tout cas ça fait plaisir, c'est une grande joie intérieure, un grand jour ! La boucle est bouclée", conclut Élisabeth.

Après ces six ajouts "d'oubliés de la Première guerre mondiale", le maire de Saint-Berthevin Yannick Borde n'a pas connaissance d'autres procédures ou recherches en cours.

