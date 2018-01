Et si, pour une fois, on ne vous ordonnait pas d'éteindre votre téléphone portable au début d'un concert ? Ce samedi, l'Orchestre national de Lille vous propose d'utiliser votre smartphone durant la représentation, et d'intéragir avec l'orchestre et son chef, Alexandre Bloch.

Lille, France

Et si vous alliez écouter un concert de musique classique sans éteindre votre téléphone portable ? Pour la première fois au monde, l'Orchestre national de Lille propose, ce samedi soir, un concert connecté. L'idée vient du jeune directeur musical de l'ONL, Alexandre Bloch, qui se qualifie de "geek", et dirigera lui-même ce concert unique : "c'est vrai que lorsqu'on est dérangé, en plein milieu d'une symphonie, par une sonnerie de portable, ça gêne la concentration, mais aujourd'hui, au 21e siècle, je pense qu'il est important de ne pas ignorer cet aspect de la technologie qui avance. Tout ça pour servir un but artistique".

Comment ça marche ?

Avant le concert, dès maintenant si vous voulez, vous téléchargez l'application Smartphony, elle est gratuite. Samedi, l'orchestre joue la Valse de Maurice Ravel en première partie, le Sacre du Printemps d'Igor Stravinsky en seconde partie. Entre les deux, vous êtes invités à vous connecter sur l'application, qui d'abord vous propose un quizz sur l'oeuvre de Stravinsky, des explications sur la structure musicale... Et ensuite, c'est vous le chef d'orchestre, vous pouvez donner vos indications au chef, en terme de tempo, de nuances, etc. Il les reçoit sur une tablette, et elles sont affichées sur un écran géant. Alexandre Bloch reconnaît qu'il n'a "aucune idée de l'interprétation qui sera donnée, ça va être sur le moment, en fonction des informations que les membres du public vont nous envoyer".

L'application Smartphony - Ugo Ponte / ONL

La touche "connectée pour faire venir un nouveau public

Le chef ne veut pas dévoiler toutes les ficelles de cette première mondiale, pour laisser la surprise au public. Qu'il espère ainsi diversifier, "amener un public qui n'a pas l'habitude de venir, pour un concert smartphone, qui sera la touche nouvelle, connectée, mais à un moment aussi, se connecter sur la musique, avoir l'expérience de la musique vivante". Car une fois que les premières notes de Stravinsky résonneront, il faudra bien éteindre son téléphone portable.

Techniquement, pour développer l'application Smartphony, l'ONL a fait appel à une jeune entreprise informatique du Pas-de-Calais, Waigéo, basée à Bruay-la-Buissière. Arnaud Montewis, son président, reconnaît que "cette première mondiale est une opportunité inespérée". Pour lui, "c'est un honneur d'avoir été consulté par l'Orchestre national de Lille".

Une oeuvre qui a fait scandale

Le Sacre du printemps de Stravinsky n'a pas été choisi au hasard par Alexandre Bloch. Au début du 20e siècle, l'oeuvre a été une révolution : "c'est une pièce qui a cassé les codes, ça a été un grand scandale. Le fait d'utiliser cette charnière dans l'histoire de la musique, ce nouveau chapitre, pour accompagner ce nouveau chapitre des formes de concert, est important pour moi". Lors de sa première représentation en 1913, le Sacre du printemps a été hué par le public, Stravinsky a même dû se réfugier dans les coulisses. Cela n'arrivera sans doute pas à Alexandre Bloch pour ce premier concert Smartphony !

Reportage à l'ONL : le concert connecté, une première mondiale Copier

Il reste quelques places pour ce concert Smartphony : plus d'informations ICI.