Première mondiale dans les Landes : il joue au golf juché sur une montgolfière

Les images de ce coup de golf insolite, perché sur le sommet du ballon d'une montgolfière, au-dessus du golf de Seignosse, ont en fait été tournées à la fin de l'été dernier. Mais il a fallu du temps à l'auteur de la cascade, Matthias Conche, pour éditer la vidéo.

C'est le petit matin, entouré de bénévoles, de spécialiste de la sécurité et du pilote de la montgolfière, le Landais Thomas Ravous, on voit Matthias Conche un peu stressé. La vidéo ne le montre pas, car ce sont les coulisses, mais le jeune Seignossais de 21 ans s'arnache en haut de la toile de la montgolfière avec un mini green de golf fabriqué maison, un club et des balles.

"Cela demande beaucoup de préparation, de sécurité", raconte Matthias Conche. "Au début, l'enveloppe de la montgolfière est allongée par terre et il y a ce qu'on appelle un anneau de soupape en haut de la montgolfière". Le jeune cascadeur s'y arnache quand le ballon est encore au sol et quand le pilote gonfle, Matthias Conche est soulevé.

