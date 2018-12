À Louailles, une première naissance en 48 ans... et sur la route !

Louailles, France

Louailles, près de 800 habitants, dans le sud Sarthe. Depuis 1970, la commune sans maternité n'avait pas vu un seul bébé naître sur son territoire. C'est désormais révolu. Une petite Aminata est née sur la départementale 306 qui traverse la ville, alors que ses parents étaient en route pour l'hôpital du Bailleul à moins de dix kilomètres de là. "La maman n'a pas pu tenir jusque là, c'était pas loin !", plaisante la maire Martine Crnkovic.

Dernière naissance en 1970

Avec la prise en charge des actes de naissance par les mairies des villes où la naissance a lieu, le plus souvent dans une maternité, cela faisait 48 ans que la commune de Louailles n'avait pas eu à faire ce papier. Résultat, quand le papa est venu à l'état civil, "je lui ai dit que c'était la première fois que je faisais un acte de naissance et que j'avais besoin de me renseigner", explique Florence, secrétaire depuis plus de 30 ans à la mairie.

En prime, le logiciel de l'état civil n'est pas configuré correctement pour les naissances : "il n'a pas fallu tout refondre mais il y avait des éléments qu'on ne pouvait pas remplir car il n'est pas prévu qu'on ait des naissances ! indique Martine Crnkovic. Du coup on a dû faire appel à l'informaticien".

L'équipe municipale a aussi pu compter sur l'aide de l'état civil du Bailleul, habitué de ces démarches, avant de se plonger dans les archives de la ville. "Je pensais que la dernière personne née sur la commune était mon adjoint en 1955, précise la maire._On a finalement trouvé la dernière naissance en 1970_".

Un arbre pour Aminata

Si les parents de la petite fille habitent à Sablé-sur-Sarthe, Martine Crnkovic tenait à marquer le coup pour cette naissance rarissime. "Dans la commune, on plante un arbre pour chaque enfant qui emménage à Louailles même s'ils n'y sont pas nés, indique la maire. Donc évidemment, Aminata en mérite un : elle n'habitera pas ici mais elle y est née !".

C'est la première à naître à Louailles depuis 1970, c'est un événement !

Pour la municipalité il s'agit "de mettre la petite fille à l'honneur". "D'ordinaire, avec la départementale 306, on a surtout des actes de décès à faire avec les accidents, souffle la maire. Donc une naissance, on va fêter ça !".