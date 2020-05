Le Drive in remplace les salles obscures : première soirée cinéma en plein air à Caen ce soir

Les fans de cinéma ont rendez-vous au parc des Expositions de Caen ce soir pour la première séance en drive in. Covid-19 oblige, le cinéma Lux et Caen Evénements ont trouvé cette solution en attendant la réouverture des salles obscures. La première projection ce mardi soir affiche complet.

Flash back dans les années 60 à Caen ce mardi soir avec une séance de cinéma en drive in. Comme à la grande époque des Sixties aux Etats Unis. Avec la fermeture des salles obscures liée à l'épidémie de Covid-19, c’est le seul moyen qui existe pour l’instant pour voir un film sur grand écran. C’est le cinéma caennais le Lux qui l’organise au Parc des Expositions avec Caen Evénements.

Le Drive in : mode d'emploi

"Vous arrivez en voiture et vous n’en descendez pas pendant la séance, explique Paul Séchaud directeur général de Caen Evénements. Soyez donc prévoyants pour vos besoins personnels et vos collations !" La séance démarre à 22h15 quand la nuit est tombée. Les voitures seront accueillies sur le site à partir de 21h30 et jusqu'à 22 heures. Plus d'accès ensuite !

Un écran géant a été gonflé pour l'occasion pour que tout le monde puisse voir la projection. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Un écran géant a été gonflé et 150 places de parking ont été dessinées devant en arc de cercle. "Normalement tout le monde devrait pouvoir voir, espère Paul Séchaud, mais on verra ce soir, nous aussi on en est à notre première !" Pour le son, le CSA (conseils supérieur de l'audiovisuel) a accordé exceptionnellement une fréquence. Il sera donc possible d'écouter la bande son sur son auto radio, mais il est préférable de se munir d'un poste de radio, pour ne pas décharger la batterie.

Ça va nous faire un bien fou de revoir enfin un film sur grand écran, confie Gauthier Labrusse le directeur du cinéma Lux, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotion ce soir.

Les amoureux des salles obscures sont privés de leurs séances depuis le 14 mars. En attendant, des plateformes VOD ont vu le jour, comme Netflux celle du cinéma caennais. "Mais rien ne remplacera jamais l'émotion de voir un film sur grand écran, poursuit Gauthier Labrusse. Précisons que Caen est la ville la plus cinéphile de France et que ça parait tout à fait naturel de proposer aux habitants de retourner au cinéma !"

Le drive in, formule critiquée par la fédération nationale des cinémas

Mais cette initiative ne semble pas du goût de tous les professionnels. La fédération nationale des cinémas critique l'organisation de Drive in, estimant que l'on est hors cible, et que le vrai combat c'est de se battre pour la réouverture des salles. "Pour moi ce n'est pas incompatible au contraire, objecte Gauthier Labrusse, ça permet de rappeler aux spectateurs que les salles de cinéma existent et les encourager à y retourner dès le réouverture." Une réouverture qui pourrait avoir lieu début juillet selon le ministre Franck Riester ce matin sur France Info.

Quatre séances cette semaine, puis trois les suivantes

Au programme ce soir, "En avant" le dernier film des Studios Pixar. La séance est complète ce mardi soir. Mais il y a d'autres séances. Jeudi le film coréen palme d’or à Cannes, césarisé et oscarisé "Parasite", vendredi "Judy" et samedi "10 jours sans maman". La semaine prochaine, il y aura trois séances. "On va essayer de programmer "Invisible Men" et "L'appel de la forêt", des films qui avaient à peine eu le temps de sortir en salle avant le confinement" indique Gauthier Labrusse.

Les billets sont achetables sur internet au tarif unique de 20 euros par véhicule avec trois personnes à bord maximum.