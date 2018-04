Peaugres, France

Les trois derniers bébés guépards nés dans le parc animalier le 7 mars dernier pointent enfin le bout de leur museau devant les visiteurs. Un bébé guépard est très sensible au stress. C'est donc avec précaution que les petits sont élevés et tenus à l'écart du public lors de leurs premières semaines. L'équipe du Safari a profité de la chaleur pour leur offrir leur première sortie.

Les bébés guépards ont profité du beau temps pour faire leur première sortie - Safari de Peaugres

La femelle guépard est exigeante et choisit son partenaire

Le parc animalier ardéchois est l'un des parcs européens qui réussit le mieux à gérer la délicate reproduction du guépard. Plus d'une centaine de guépards y sont nés et y ont grandi. Particularité de cette espèce, c'est la femelle qui choisit son partenaire et elle peut se montrer difficile. Il faut parfois présenter sept mâles à une femelle avant qu'elle accepte l'accouplement !

Les petits n'ont pas encore de prénoms - Safari de Peaugres

Le Safari de Peaugres a également réalisé en 2016 une première mondiale en faisant adopter un bébé guépard à une autre mère venant de mettre bas, la sienne ne donnant pas assez de lait pour assurer sa survie. L'orpheline a grandi. Zoé, c'est son nom, fêtera ses deux ans le 31 mai prochain.

Zoé est le premier guépard nourri par une mère adoptive - Safari de Peaugres