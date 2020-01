Premiers bébés de l'année en Franche-Comté

Franche-Comté, France

Ils n'ont pas attendu bien longtemps pour pointer le bout de leur nez, plusieurs bébés sont nés en ce premier janvier 2020 dans les maternités de Franche-Comté.

Le premier bébé de la région est une fille, elle s'appelle Jennah, ce qui veut dire "paradis" en Arabe. La petite Jeannah était pressée d'arriver, elle est née à minuit 05 précises à l'hôpital de Pontarlier dans le Haut Doubs.

Ses parents habitent à Bugny. Il s'en est fallu de peu pour que la petite soit un des derniers bébés de l'année 2019 car ses parents Anne-Sophie et Zakaria sont partis le 31 au matin à la maternité, à 9 heures. A l'issu d'un réveillon bien particulier, et cinq minutes après les douze coups de minuit, la petite Jennah avec ses 49 centimètres et ses 3 kilos 200 est arrivée. Il faudra attendre encore quelques jours avant qu'elle ne retrouve son grand frère de 7 ans à la maison.

Le deuxième de peloton Franc-Comtois est un petit garçon Jurassien. Moussa est né à minuit 06 à l'hôpital de Dole. Sur les terres cyclistes de la Franche-Comté les naissances se font aussi au sprint.

Troisième sur le podium des naissances du 1er janvier, une petite fille née à l'hôpital de Trévenans dans le territoire de Belfort. Elle est née à minuit 10.

Toujours à l'hôpital de Trévenans dans le Territoire de Belfort, le petit Aaron est arrivé lui à minuit 40. Il fait 3 kg 190; son grand frère Andrew l'a déjà surnommé "petit pois. Sur notre photo il trône entre ses parents Kevin et Lou qui ont 29 ans.

Le premier bébé de Haute-Saône a lui décidé de prend son temps, Caleb est né juste avant le lever du soleil, à 6h23 à l'hôpital de Vesoul. Le petit Caleb qui est un beau bébé de 4 kg 440.