Prenez le contrôle des panneaux de la ville de Paris pour la Saint-Valentin !

Et si vous faisiez une déclaration d'amour originale à votre moitié pour la Saint-Valentin ?

Le compte à rebours à démarré ! Dans quelques jours, nous serons le 14 février ... Jour du 8e de finale aller entre le PSG et le Bayern mais aussi et surtout jour de la Saint-Valentin ! Et si vous êtes en couple, nous espérons ne pas vous l'apprendre !

Vous n'avez encore rien prévu ? Heureusement, comme chaque année, la Ville de Paris vous offre la possibilité de déclarer votre flamme sur les panneaux d'information de notre capitale !

Depuis plusieurs années, la Mairie de Paris met en avant vos plus beaux messages d'amour ! - Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

Vous avez jusqu'à ce mardi midi pour envoyer mots doux, déclaration d'amour ou pourquoi pas même une demande en mariage ! Voici le lien vers le formulaire de la Mairie a remplir pour peut-être voir votre message dans tout Paris mardi prochain !