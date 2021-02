Choisissez le prénom des deux bébés loutres d'Océanopolis à Brest

En novembre dernier, deux bébés loutres d'Europe naissaient à Océanopolis à Brest. Une première dans l'histoire du parc, et une bonne nouvelle pour cette espèce protégée. Désormais âgés de trois mois, ils pèsent 2,2 et 2,3 kilos. Il y a quelques jours, les soigneurs d'Océanopolis ont déterminé leur sexe : il s'agit de deux mâles.

Ils apprennent en ce moment à nager. En effet, si les loutres d'Europe sont très habiles dans l'eau à l'âge adulte, ce n'est pas un comportement inné chez cette espèce. « Ils arrivent désormais à entrer et sortir de l’eau seuls mais toujours sous la vigilance de leur mère », note Christine Dumas, responsable du service mammifères marins et oiseaux de mer à Océanopolis.

"Ki-dour", "Arwenn" ou "Moutig" ?

Et puisqu'ils ont bien grandi, il est temps de baptiser les deux loutrons. Jeudi 25 février, les internautes sont invités à choisir leurs prénoms via les comptes Facebook, Twitter et Instagram d'Océanopolis.

Le public aura le choix entre deux prénoms pour chaque loutre. Les noms proposés sont, pour l’un, Arwenn qui signifie « blanc » en breton, et Moutig qui signifie « mignon ». Pour l’autre, vous devrez trancher entre Ki-dour (« loutre » en breton) et Dousik qui signifie « douceur ». Des noms bretons choisis par Océanopolis, pour rappeler que cette espèce protégée se rencontre aussi en Bretagne.

Les loutrons resteront à Brest jusqu'en novembre prochain. Ils rejoindront ensuite d'autres structures.