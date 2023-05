EuroMillions : un client remporte près d'un million d'euros dans un tabac du Pouliguen

"Ici un grand gagnant, à votre tour !" La pancarte est impossible à rater quand on passe devant la vitrine de la Civette au Pouliguen. C'est dans ce tabac-presse qu'un client a joué à l'EuroMillions fin avril. Il a remporté quasi un million d'euros : 982.720,10 euros pour être exact. Les propriétaires du tabac-presse ont été informés par la Française des Jeux le 15 mai, "une fois que la somme a été encaissée par le client, c'est la règle", explique Valérie Berger, la patronne.

Un peu le jackpot aussi pour les buralistes

"Au début, on n'y croyait pas", raconte son mari. "C'est très rare. On peut avoir toute une vie de buraliste et ne jamais voir une telle somme". Le couple, buraliste en Indre-et-Loire pendant huit ans, a repris la Civette en janvier dernier. "On a déjà vu des gains de 20.000 euros, mais là, presque un million, ça donne le tournis". Nicolas espère à présent que la chance appelle la chance, autrement dit que les clients soient désormais plus nombreux à venir jouer chez lui : "Quand il y a un gagnant comme ça, on peut miser sur un bond autour de 30% de la clientèle".

Valérie, elle, compte bien recontacter la Française des Jeux. "On est curieux quand même, on aimerait bien savoir si le gagnant est un habitué, si on le connaît. Même si on comprend très bien qu'avec une telle somme, il ou elle ait envie de rester discret".