Près de 16 000 supporters hollandais défilent dans Valenciennes

Valenciennes, France

Deux heures avant le top départ, déjà près de 3.000 supporters de l'équipe hollandaise étaient déjà présent sur la place d'armes de Valenciennes samedi 15 juin. Ils sont 16.000 partir ensuite rejoindre le stade du Hainaut, où se joue à 15 heures le match Pays-Bas-Cameroun pour le mondial féminin de football.

Les Hollandais sont venus très nombreux participer à cette fan walk, cette marche festive, haute en couleur et en musique, qui doit traverser Valencienne jusqu'au stade. Dès midi, on les entendait déjà chanter We are the Champions, de Queen. Le match est à guichet fermé depuis longtemps : les hollandaises vont presque avoir l'impression de jouer à domicile au Hainaut.

Les forces de l'ordre nombreuses

Pour assurer la sécurité de la manifestation, plusieurs centaines de policiers et de gendarmes sont mobilisés. Mais contrairement aux matchs masculins, ils craignent peu les hooligans explique Antoine Mordacq, commissaire de police spécialiste de la lutte contre le hooliganisme. "La bonne nouvelle c'est que c'est un public qui s'annonce traditionnel, familial donc ça devrait se faire dans un esprit très festif. Les risques sont très limités parce que la mouvance hooligan ne s'intéresse pas du tout au football féminin".

On pouvait voir de nombreux enfants dans la marche, grimés du lion orange de l'équipe hollandaise.